中時專欄：施威全》華視搶52頻道 黑手染指公廣

中天新聞台一被驅離52頻道，應該保持中立的NCC主委，主動介入輿論市場，立即做球給華視新聞台。華視新聞品質不錯是事實，但華視作為公廣集團的一員，若希望其進駐52頻道，也應該由主管公廣集團的文化部發聲推薦；理當作為仲裁者的NCC，公親甘願變事主，就像足球裁判也下場幫忙踢球，延續了NCC近來甩不掉政治派系沾惹的窘境。

3月初，NCC爆發疑案，主委被施壓推翻NCC的決議，台數科申請新聞台案1周內豬羊變色，到底是3月5日或6日NCC主委被叫去行政院？NCC一直未能釋疑。5月時，蘇系立委們聯合約請NCC主委到立法院，就其他案子表態關切。這類在NCC前任主委詹婷怡律師任內不會發生的事情，現在NCC都挺不住了。不是現任主委能力有問題，是政治力量代言商業利益更赤裸，不顧顏面地展現民進黨諸派系貪墨本色。

表態希望華視進駐52台，是否為總統旨意？不重要，而是民進黨高層擺不平各方力量下，不得不的宣示：大家都想搶，那就大家都吃不到。NCC在中天案審議過程中，不懂得開聽證會應有的程序，不懂得區分新聞製播與評論製播的差別，沒有足夠的客觀評鑑標準，而以民眾檢舉件數作為懲罰指標，公信力千瘡百孔，NCC力薦華視，不是不顧作為獨立機關的名節，而是早已淪落風塵，就不用談什麼貞節了。

華視新聞有優點：頻道轉到該台時，沒有尖銳高8度的新聞播報聲，沒有把路人甲、路人乙打架當獨家，不做監視器報導，國際新聞與重大議題著墨有深度。但若說中立，離英國的BBC頗有距離，BBC雖然是國家電視台，但不是「政府電視台」，不會假客觀，執政黨與反對黨各打五十大板；誰執政，BBC就嚴格批評。華視對民進黨的監督、批判，力道還差很多，但華視入主52頻道的最大問題是，如何活？

公視的董事會難產，公廣集團整合困難，不可能支援華視，華視只能自立自強。新聞頻道要有所表現，1年成本最少約5億，相較於中天1年10億的廣告收入，華視只有中天的1/3。這5年來，台視晚間新聞在晚間7點到8點的時段，在4歲以上，以及15到44歲這年齡層皆是第1名，這是無線電視台的優勢，中視也有不錯成績，但華視在無線電視台中排最後1名。有線電視新聞台中，則以TVBS為第1名，中天新聞台也有0.8%到1%的收視率，這兩個有線台比起無線台的華視，收視率還高，現在想入主52頻道的，還不是華視，而是收視率極低的華視新聞台，真進駐52頻道，觀眾們睜大眼看表現，華視不得不打腫臉充胖子，讓華視虧錢虧得更厲害，撐得住嗎？

52頻道對華視不會是生金蛋的母雞，而會拖累華視整個公司。華視的問題，是政府文化政策出了問題。藍綠執政時都期待藉著頻道整肅以及公廣集團的成立，打造如同英國的BBC、或者Channel 4，台灣的《廣播電視法》也是在這理念下，讓政府得以插手介入電視節目品質。但現實運作的結果是，以三立新聞台的談話節目為例，為了幫民進黨政府辯護，連基本的事實都能扭曲，天天上演炮製歪理、假理，指控批判政府的言論是假新聞。《廣電法》近來在NCC的實踐結果是，讓獨立機關成為委屈侍奉、應承各方勢力的青樓別院。

期待台灣能有BBC或Channel 4的媒體界必須面對政治現實，一涉及利益民進黨又狠又敢。BBC或Channel 4的理想很好，但華視進入52頻道，不會成為BBC與Channel 4，可能是死路一條。遑論中天訴願仍是進行式，華視不需此時淌渾水，介入政治角力。此刻華視應該正視當前困境，承認其體質虛弱，爭取更多文化部的支持，養大自己。文化部若不支持華視，只是讓NCC放話拿華視新聞塞入52頻道，那就凸顯蔡政府的公視理念是假的，此刻急著組成公視新董事會，無關於營造優質影音產業，只是建立新渠道，讓政治黑手染指公廣集團。（作者為倫敦大學伯貝克法律學校博士）