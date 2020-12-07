今年9月以來，台海似乎就不太平靜，到了10月，網路上，喊「打」的聲音好像越來越多了，面對如此多變的兩岸和國際形勢，陸生們一方面表示擔憂，另一方面，還是很樂觀地希望著，兩岸能長久保持和平。

●遇上變化的大環境

「兩岸其實有過一段所謂的蜜月期，大概在五六年前，至少在藍營還在當權的時候，那時還是有很多台灣人希望兩岸能『維持現狀』的。但其實大家都知道，『現狀』一直在變。」Nick說，「在台四五年的時間里，我們感受到的，可能大環境是正在往比較緊張的方向變化，之前自由行中斷了，現在疫情下，大陸人要來台灣都很困難。我們的父母也很擔心，所以都在催促著趕快畢業趕快回家。但如果從和台灣人的交流互動角度來看，實際上大家一直都很友善。面對新聞裡面提到的那些事情，台灣人可能會『恐懼』、可能會『抗拒』，可能會自嘲是在靠給美國交『保護費』來自保、來求得不被強國吞噬的安全感……但具體到面對每個陸生個體的時候，大多數台灣人都還是客氣溫暖的。」

台灣媒體提到「陸生」，有時候會寫成「旅台中生」，「我倒是希望可以『旅台終生』」，Nick開玩笑地說，在台灣經歷到的，有甜蜜有傷痛，「但美好的一面總是比較多的」。陸生，從落地台灣的那一刻，就知道，自己注定只是一個無法久留的過客，終有一天是要離開的，「在台灣的一切，就像夢一樣，是『夢』，就會『醒』。」

▲是不瞭解不是歧視

還記得，2011年，第一屆陸生來台，會被問「你家有牛車／馬車嗎」、「你吃過茶葉蛋嗎」這一類令人啼笑皆非的問題。「而且台灣人是很善意、很天真無邪地在問你，因為他們真的不瞭解大陸，只是從一些當地媒體或著長輩那裡接收到負面的資訊，所以對大陸就會有非常多奇奇怪怪的想象。」談到「陸生元年」時候的事情，Nick分享了他的學長姐經歷過的趣事。

後來，隨著陸生人數的增加，隨著台灣人與陸生之間的交流的增進，陸生被貼上了「學習很用功」、「很會做報告」等標籤。再後來，隨著大陸經濟的崛起，反而是陸生回大陸之後，被身邊人問一些奇怪的問題。比如，「台灣是不是非常貧窮落後？」Nick笑著說，「在大陸人眼裡，他們有的是來短暫地旅遊之後，發現台灣的房子看起來破破爛爛的，買東西都還在用現金，不用行動支付，就會覺得這裡的經濟和生活水平遠不如大陸。」

但是，由於真真切切地在台灣長期生活過了，「你會知道，不能這麼片面地來理解台灣。比如大陸人一直提到的『行動支付』，不能拿這個來作為評判先進落後的標準，用或不用，這背後有很多的考量和原因的。老師在課堂上就曾提過可以從『比例原則』角度來思考，就是說，行動支付、指紋支付、刷臉支付等等，這些需要你提供某些個資、生理特徵而換取來的『便利』，到底是帶來了比較多的好處？還是侵犯了、洩露了更多的個人資料和個人隱私？當然，我們也知道，有些人不會在意那麼多，覺得方便、高科技就是好的、先進的。」

對於陸生而言，台灣的「美」和「好」，集中體現在於這片土地上的人、在於這裡的人情味。

「來了台灣之後，我結識到了很多朋友，看到了很多不一樣的風土人情。」空竹說，「風土人情」聽起來是一個很大的詞，具體而言，就是生活中總是充滿著很多的小驚喜，「有時候是在異鄉收穫來自陌生人、來自台灣同學與朋友的關懷，有時候是在課堂上體驗到豐富、有趣的新知識，接收到了多元觀點的衝擊，看到了很不一樣的世界。」空竹覺得，來台後，自己的格局變大了、視野變開闊了，更懂得包容不同的文化，「對我來說，求學台灣是一個打開自己的過程。」

●如果可以重新選擇

「如果可以重新選擇的話，我還是會來台灣求學。」Kira說，「我在台灣收穫了很多難能可貴的情誼，交到了不少知心寶貝，得到了一群在台灣的家人。」Kira高考後，選擇赴台讀大學的原因是「從小台灣偶像劇看得多，對台灣有嚮往，感覺來台灣追星更方便。」來了台灣之後，Kira發覺，「美食是真的多，學校衣食住行都超方便，一點都不偏，滿足了我的寶島夢，身邊就是唾手可得的台灣美食和台灣景點。每年的百貨公司周年慶都是我在台求學的快樂源泉。」

剛開始和台生溝通交流，也會遇到一些阻礙，但是，「阻礙不過是因為文化的不同，以及他們對大陸的未知」，Kira回憶，「我去台灣的第一年，和熟悉的學姐一起去夜唱，她們點了很多偶像劇金曲，我們幾個陸生就跟著一起唱，台灣學姐一臉疑惑地問我們『為什麼你們都會唱？你們大陸也可以聽我們台灣的歌嗎？』……」被問這樣的問題，Kira覺得很無語，覺得受到了歧視，心裡有點氣，但她知道台生們提出的這些問題，是沒有惡意的，只是因為他們對大陸真的不瞭解，「所以還是跟他們解釋了，告訴了他們大陸現在的發展狀況，讓他們理解當下的大陸是個怎麼樣的情況。」

●文化衝擊全新體驗

「我喜歡這裡的人文環境和藝術氛圍。」D同學表示，來了台灣之後，發現台灣真的是個很好的地方，認識了很多台灣的同學、朋友，對這裡的整體環境等各個方面，都很喜歡。D同學覺得，在台灣體驗到了很多新的東西，「文化衝擊永遠可以給你帶來一些全新的感官體驗，會見識到不同的人，不同的文化，感覺來台灣求學還不錯。」

大陸人在台灣（《求學台灣，半是蜜糖半是傷》之七）（Rosen／陸生）