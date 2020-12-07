大陸探月工程「嫦娥五號」探測器，月初成功降落月球正面風暴洋北部的呂姆克山附近，這是人類探月史上首次踏足的區域，也是探月工程首次採集土石往返，對月球地質科學研究具相當里程碑作用。這讓我們想到行政院長蘇貞昌去年初上任第一個簽發的公文，從太空守護台灣，「不只要接地氣，還要上太空」。兩年過去了，台灣如今是否還在神遊太空？

大陸科技發展除奠基早年海外返國、被前總理周恩來稱為「三錢」的飛彈之父錢偉長、力學之父錢學森及原子彈之父錢三強，率科技團隊旰食宵衣的研究成果，另外因文革時期大批高科技人才設備移往「大三線」陝甘寧川等邊區，「兩彈一星」藏於深山溝壑內，也才能倖免紅衛兵的批鬥和破壞。

航天航太必須經年累積，才能層層夯實。1992年大陸首次將「載人航天」工程立項後，隔年，大陸首任探月工程首席科學家歐陽自遠提出了「中國是有條件做月球探測的」，但招致科學界嗤之以鼻。這個夢想經十數年發酵論證後，2007年11月5日歷經13天飛行、跨越206萬公里後，「嫦娥一號」成功抵月球表面，「撞向月球」完成任務，揭開了探月「探」、「登」、「駐」三部曲的序幕。

嫦娥五號完成任務前後，大陸已展開太空站的實質建設，等待時機成熟，就能實現太空人登月，並嘗試駐紮太空基地站。所謂十年磨一劍，得投入多少高端人才的時間精力及政府的全心支持，才能畢其功於一役。

去年初蘇貞昌上台簽發第一個公文，準備投入250億新台幣進行第三期太空科技發展計劃，盼透過計劃達成「尖端技術養成」、「太空人才培育」及「太空產業擴散效益」三大目標。蘇揆喊出不只要接地氣，還要能上太空，綠營在美智庫研討時甚至提出「台美合作登月」、「培訓台灣太空人」等計畫。

美則美矣，相信科技界對政府有心計畫也拭目以待，期盼真能投入資金，讓台灣的航太實力發光發熱。只是，除了福衛系列衛星發展外，實質成果似乎有限。

歐陽自遠曾透露，發射嫦娥探月一次成本約14億人民幣，似乎沒想像昂貴。但重點是要有相對的環境及高科技團隊，培養過程才最昂貴。猶記2008年歐陽自遠訪台曾說，希望台灣優秀人才加入探月團隊，建立起兩岸四地聯合實驗室，只要台灣有需要，大陸可無償提供探月工程所有資料。如果利用巨人的肩膀探月，取長補短，台灣對天空的探索今天恐怕更不一樣了。

只可惜如今執政黨「逢中必反」，台灣也只能看著對岸不斷精進科技而浩嘆。試想，如果換個姿態，台灣不就可自己上太空拍高雄和台南夜景，也不用欽羨感謝日籍太空人野聰一，拍出美美的照片了。