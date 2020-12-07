駐日代表謝長廷為了核食開放說，擔憂大陸若比台灣早一步開放，支持我們的日本政治家會很尷尬、很沒面子，他自然也抬不起頭面對人家。試問：蔡政府為了萊豬、核食，造成社會對立、台灣弱化，這樣面子1斤又值多少錢？

早在謝長廷透露悄悄返台是為了開放日本核食問題向蔡英文總統報告之前，日本《共同社》上月中就發文報導指出，反核食公投期限將在11月24日到期，但據台灣人士表示，蔡政府面臨課題很多，預計進口解禁將延至明年以後。

再早一些，謝長廷8月下旬曾表示，儘管福島食品早已通過檢驗，在民主社會中是否購買仍是個人決定，但強調若要禁止進口，還是要提供科學證據，並點出台灣希望加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP），需要日本在內的國家協助。謝此次冒著疫情返台，說法無新意，或許是要向日方表態。

不過，當時蔡英文未宣布開放萊豬，謝的說法也未引起注意，如今萊豬讓蔡政府焦頭爛額，謝此刻再拋核食議題形同提油救火，就算搬出若大陸比我國先開放沒面子的「反中」神主牌，府院仍不願埋單，就是擔心兩項爭議若合流，恐再升高社會對立。

尤其蔡政府原說是拿萊豬換美台FTA，卻被美國總統當選人拜登一句「強化國內環境前，將不會簽署新的貿易協定」打臉，若再說要用核食換加入CPTPP，大概沒人相信。更何況鄰近南韓禁核食進口政策獲WTO仲裁認可，顯然開放與貿易無關。

謝長廷說要用科學證據做為禁止標準，像極衛福部長陳時中口中的防疫要憑科學證據，說穿了還是政治考量，否則光是進口標示產地或萊劑，就吵了3個多月，食安憂慮沒解決，還死要面子幹嘛！