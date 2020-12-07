移工帶疫入境，人數連創新高，印尼躍升為境外移入病例頭號來源，甚至200多天零本土病例的佳績也可能為此破功。龐大醫療花費，估計1至2億元，恐悉數由全民買單，令人不禁要問：這樣的境外移入，真的無法避免嗎？外籍移工醫療與防疫費用，依法真該全民負擔嗎？政府預算支出的法律權限，可以指揮官說了算？立法院和審計部又怎麼看？

首先，移工帶疫入境，早已不是新聞；自啟動菲律賓入境檢測，即發現有移工感染，相關主管機關應有充裕時間可採取有效作為，加以防範。入境移工乃是鎖國政策下因應雇主需要而特許，衛福部自當與勞動部妥善協調規畫可行之防疫配套，始可視防疫量能，適量開放。

移工入境之防疫配套必須完整，且包括合法合理的權責與費用歸屬。法令明訂外國人士來台工作審查事項包括必須健康檢查合格，在全球疫情肆虐下，自應將新冠感染之檢驗事項增列於健康檢查合格之要求中。同時，雇主或仲介單位須準備足量且合格的居家檢疫資源，此應納入許可入境的容額考量中，若檢疫資源不足，就不應快速大量許可入境。移工宿舍衛生管理亦應嚴予落實，這在先前爆發泰籍移工感染疑雲後，政府就應全面查核督導，如果有做好，此次境內感染風險應可有效降低。擬照顧高風險長者之外籍看護工，應比照外籍學生，於檢疫期滿後再次檢驗確認。至於若入境後才驗出感染，應如何處理？亦應依據外勞管理法令規範，並參考他國作法，該遣返即遣返、該延長檢疫即延長、該治療即治療。

上述各事項之費用，應依外籍勞工相關法令規範，該雇主負擔即應雇主負擔。倘若政府體恤業者而欲部分動用納稅人血汗錢給予補助，亦應有法源依據，例如是否符合紓困條件，透過適法程序為之。公帑使用，必須公私分明，一切依法，否則，不應准予核銷或決算。移工非我國公民、非因公務入境、又非在我國遭受感染，豈是信口扣上防疫兩字，就可叫全民買單？若真如此，也要追究失職責任。

如果官員有把法令搞清楚，有權責與費用歸屬，相關人力仲介業者為避免後續高昂成本，應會審慎尋妥輸出國可信賴之檢驗機構，切實進行檢驗，所謂假報告之狀況，應可降低。假如民間尋求檢驗資源有困難，則政府則可洽商對方政府協助提供合格資源名單；若無法解決，則不應隨意開放。豈可草率開放、動用大量醫療資源，且置國人於感染風險之後，才來倉促取消？

武漢包機一人陽性就令指揮官難過掉淚、但歐美一日數例移入還不打算鎖國；入境普篩只針對菲律賓、印尼卻創下兩度單日新增20例的紀錄；外籍人士來台工作全民買單、本國公民長期繳稅繳健保費卻可能無法入境。如此前後矛盾、權利義務混淆的防疫，不僅違反科學邏輯，亦不循法令與預算界線。當初聲稱小明1人有可能崩潰全台醫療體系，如今100多例移工確診，雖不確知醫療體系崩潰了沒有，但，全民信心確已潰堤，無所適從。

（作者為陽明大學兼任教授）