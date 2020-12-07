資深媒體人：胡勇》中澳打架 台灣別盲動

一則推特釀成一起外交爭端，近年來每下愈況的中澳關係於年底再起波瀾。澳洲總理莫里森不惜自我降格，與大陸外交部發言人唇槍舌劍。美英法等西方國家選擇站隊澳洲，俄羅斯等國則聲援北京，一時間國際輿論沸沸揚揚，好不熱鬧。民進黨當局也不甘寂寞，第一時間表態「援澳抗中」。然而，中澳口水戰只是表象，水面下暗流湧動，身處大國夾縫的台灣還是應當審慎應對，不可盲動。

首先，莫里森對北京的不滿其來有自。這次引起軒然大波的是大陸插畫師「烏合麒麟」的一幅作品，諷刺澳洲士兵披著和平的外衣，卻犯下屠戮阿富汗平民的罪行。不過，真正的導火線是外交部發言人趙立堅在推特上轉發了這一畫作，使其從個人創作上升為國家意志。事實上目前披露出來的真相是少數澳軍特種兵的個人犯罪，無證據顯示是國家發動或縱容的有組織的殺戮。因澳軍醜聞已經焦頭爛額的莫里森當然會認為趙立堅不懷好意，中國落井下石。

其次，澳洲及其西方盟友與大陸糾纏一幅漫畫實在小題大作，更有轉移視線的嫌疑。這些國家異口同聲指責趙立堅援引假照片，散布假資訊，抹黑澳洲。然而，大陸外交部早已澄清這本來就不是什麼真實的新聞照片。因此，漫畫風波的焦點並非這張圖片與事實是否完全相符，而是國際社會如何看待這些澳軍士兵在阿富汗的暴行。

作為風波另一當事國的阿富汗，由於不敢得罪西方只能保持低調，媒體則可以直抒胸臆。《阿富汗時報》就透過社論旗幟鮮明地宣布：阿富汗人民熱烈歡迎譴責嚴重殘害阿富汗無辜群眾的非人道行為的任何人。意外出名的「烏合麒麟」最近還創作了新的作品《致莫里森》，畫面中莫里森一邊在戰場上用澳洲國旗掩蓋屍體，另一邊手指一位正在作畫的紅衣小男孩，要求後者道歉。大批記者不關心身後的槍林彈雨，卻將鏡頭對準手足無措的男孩。莫里森的虛偽與西方媒體的偏見瞬間躍然紙上。

再者，中澳大打口水戰並非偶然，而是近年來兩國針尖對麥芒的縮影。在北京看來，中國是澳洲最大的貿易夥伴，兩國又沒有根本的利害衝突，理應和諧相處，但坎培拉對華盛頓亦步亦趨，跟中國處處作對，甚至有時候比美國跳得還高。不僅如此，中國和在澳華僑還經常成為澳洲國內政治鬥爭的犧牲品。既然澳洲政客鐵了心當美國抗中的馬前卒，那麼大陸對澳洲的反制就不會手軟。

今年以來大陸對澳洲商品事實上的抵制接二連三，令人目不暇給。中國大使館前不久還向當地媒體歷數澳洲政府「14宗罪」。澳洲的一些有識之士也批評莫里森政府既捨不得大陸市場，又衝在抗中第一線，對華政策雜亂無章。由此來看，澳洲被接連反制，莫里森被激烈嗆聲也實在是咎由自取。

按理說，中澳打架與台灣無關，但民進黨政府條件反射般挺澳嗆中，無非是向西方國家證明台灣與她們志同道合，是可以信賴的抗中盟友。然而，嘗到苦果的莫里森已經開始放低身段，頻頻向大陸示好。同樣在抗中一線撞得滿頭包的民進黨何時才能吸取教訓呢？