中天新聞台申請換照遭NCC否決後，中天於提起行政訴訟之同時，也立即向台北高等行政法院聲請假處分，以避免不可回復的損害。只是一如過往慣例，北高行駁回假處分之聲請，也代表此案只能窮盡一切救濟手段，才有爭取合法權利之可能性。

由於中天新聞台的不換照，除了使存在已久的電視台之經營權受到侵害外，所屬員工更可能因此失業，致影響數百家庭的生計，這實屬重大損害。故中天新聞台即可依據《行政訴訟法》第298條第2項，以防止發生重大之損害與緊急情況致難以回復為由，聲請定暫時狀態的假處分，來使法院於判決確定前，能讓新聞台繼續營運，並維護員工的權益。如此的聲請，自屬理所當然。

惟假處分並非對本案事實為審理，只是一種暫時性狀態的保全性質，又須掌握時效性，法院也僅能從形式判斷，既不可能深入調查，也會對所謂重大損害、緊急狀況、難以回復等，採取極為嚴格的解釋。這也是過往遭不換照處分的有線電視台，於聲請假處分幾乎難以成功的主因。

而在此次北高行的駁回裁定，對聲請人無造成重大損害或急迫危險的最主要理由，即是認為有線電視台一旦取得執照，不代表6年期限屆至，NCC一定得換照。換言之，各有線電視台在取得執照後，就必須有不換照的預期，並要為此作準備，致不能說有重大損害或急迫危險。如此的理由，實延續過往，對於法條要件為嚴格解釋的傳統。只是北高行以中天尚有綜合台、娛樂台存在，甚至新聞台也可轉往網路平台等理由，除認定業者的經營權受影響有限，似也暗示，可藉由此等方式保障勞工權。惟如此的說法，既缺乏客觀標準，也將與本案無關的其他事件混為一談，實讓人莫名所以。

更奇怪的是，北高行對於聲請人未能釋明有高度勝訴蓋然性，亦列為駁回的重要理由。但所謂高度勝訴蓋然性，實屬法條所無的要件，致逾越了法條的界限，且在如此虛無飄渺的字眼下，到底要叫聲請人如何釋明，更是一大問題。尤其在此類案件，勝訴率極低下，就算聲請人極力釋明，實也難逃駁回之命運。

也因此，北高行駁回假處分聲請之裁定，只能說是依照過往慣例的正常發揮，並無太大意外。故關於本案，還是得依賴漫長的訴訟期間，才能為實質的辯論與審理。尤其是NCC不換照的主要理由，即是中天新聞台被裁罰的數目過高，只是這些裁罰的依據，如違反事實查證、影響兒童身心、違背公序良俗等等，皆違反法律明確性原則，就易形成裁罰者的恣意認定。

更糟的是，作為保障當事人權益的聽證會，中天既無權聲請有偏見或利害關係的NCC委員與鑑定人迴避，也無從事先得知鑑定內容為準備，更有部分鑑定人因提早離席而無從對之詰問。凡此嚴重的瑕疵，要靠行政法院來翻轉，除了時間漫長，勝訴機率實也不高，最終恐得依賴2022年1月正式生效的憲法訴訟來解決。（作者為真理大學法律系所副教授）