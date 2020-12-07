總統蔡英文日前表示，要以台灣資安的專業模式，「打造屬於台灣的資安外交。」看來，她又為台灣外交打開了一扇門，或者說，她又創造了一個響亮的新名詞。

全球資安已走向整合AI核心技術的自動化智能協作與應變機制，目前仍以防火牆阻隔等被動式防禦為主的台灣資安產業，要如何以所謂的「專業模式」，領先國際、以致於成為台灣發展外交的利器，實在是需要很大的想像力。

細數蔡英文上任以來，已經喊出了一個又一個外交口號，一個比一個動人。例如去年7月，蔡英文出訪聖露西亞時，提出要推動「香蕉外交」，也就是讓台灣農技團加入協助該國的農業。人口16萬人的聖露西亞曾與中華民國建交，後斷交，2007年復交。據蔡政府的說法，正是因為台灣出錢出人出力拯救了該國的香蕉產業，所以聖露西亞又重回了我國的懷抱。從歷史經驗來看，台灣也要慎防，哪天聖露西亞香蕉技術成熟、收成穩定後，會不會又琵琶別抱了呢？

今年新冠疫情鵲起，民進黨政府突發奇想，要發展所謂的防疫外交，這個想法不錯。但防疫的範圍牽涉太廣，高端的疫苗、中階的檢測試劑，台灣連自用都沒有，遑論輸出，於是防疫外交限縮為口罩外交。

當台灣民眾仍須天天大排長龍購買中央限量配給的口罩時，蔡英文在4月1日宣布將捐贈1000萬片口罩支援疫情嚴重國家的醫療人員。從此，「Taiwan Can Help」的布條和文宣就跟著口罩飛向各國。期間還發生因為運載口罩的華航貨箱掛著「CHINA AIRLINES」布條，引發挺綠人士強烈不滿，於是「華航改名」這個老哏又吵翻天，最後在現實上不可行而不了了之。不過，近日有國外航空迷拍到華航最新塗裝，CHINA AIRLINES移到了機尾，字體變得非常小，這也算是一種阿Q版的「去中」吧。

雖然民進黨政府的口罩外交立意良善，但可嘆世人大都不解風情。4月中，台灣捐贈百萬片口罩給德國，但該國政府發言人在記者會上竟完全沒有提到台灣，只說「感謝其他國家幫助」；7月分，德國外交部官網在各國國情介紹專欄中，直接讓中華民國國旗消失了，理由是該國遵行「一中原則」。

更別提，民進黨政府一直希望能以防疫成績和口罩外交，換取參與世界衛生大會（WHA）門票，但台灣在WHA於11月舉行的大會中，仍然沒有獲得以觀察員身分出席的邀請。證明口罩外交突圍有限。

香蕉、口罩，乃至於資安都很重要，台灣有一顆助人的心，也很好，但好人好事去做就是了，何必一定要上綱到目的性那麼強的外交，還敲鑼打鼓唯恐天下不知，最後除了大內宣的自爽自嗨之外，這些花拳繡腿對外交的推進，根本沒啥助益。（作者為資深媒體人）