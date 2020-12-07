中天新聞台不服NCC所作「不予換照」的決議而聲請假處分一案，台北高等行政法院裁定駁回，從駁回理由來看，法院不僅對NCC不予換照處分的適法性不足、聽證會有重大瑕疵、NCC遭政治力介入的疑慮等社會多所質疑的問題視而不見、閃避回應，令人失望；其中對全案最大爭議點的新聞與言論自由，正受到立即且急迫侵害的危險，法院所做出的認知與裁定，更是聳人聽聞，令人難以置信！

北高行駁回的理由白紙黑字載明：本院考量新聞媒體屬於全體國民之公共資源即社會公器，「其使用及發展應受國家政策與主管機關依法監督」。短短21個字所流露的心態，令人憂心不已。如果這一套講得通，今後新聞傳播教育恐怕得改寫了。

起碼有4點必須釐清。一是所謂媒體是社會公器的「公」，指的應該是公眾、公共，而非政府，媒體是代表不同意見的公眾發聲，不是被政府統合的宣傳。

二是如果媒體的使用與發展應服從「國家政策」，國家或許指的是政府，但「政策」如此抽象，什麼才能代表政策呢？「主管機關」可以管媒體，怎麼連「政策」也可以來管媒體了？

三是只聽說媒體是監督政府、守望社會的第四權，什麼時候竟然變成政府來監督媒體了？如果連媒體都被政府監督，政府還能被誰監督？

四是裁決書中竟然完全不論及眾所關切的新聞言論自由問題，反倒是一上來便先站穩「國家政策與主管機關依法監督新聞媒體」的官方立場，口氣官腔官調，觀念威權八股，強調一切都要配合政府和政策，試問，這和民進黨政府最愛批判嘲諷「箝制新聞言論自由的獨裁共產黨」，又有何不同？

沒第四權 誰監督政府

另一個駁回的理由同樣可笑也可嘆。北高行認定中天新聞台仍可用原有人員、設備持續經營廣播電視節目的製作、發行，至於營業收入減少或商譽損害，也可透過金錢賠償或其他適當方式回復。如此說法完全避重就輕，而且牛頭不對馬嘴，新聞與言論自由受到嚴重侵害，豈能用其他物質收入抵算？何況新聞台的性質與工作內涵也和中天娛樂台、中天綜合台不同，如何相提並論？

五權失衡 行政權獨大

更關鍵的是，民主政治最重要的四個根基，分別是行政、立法、司法與媒體，四者相互依託也互為制衡。其中前兩者在政權運作本質上關係更為密切，例如多數黨可同時掌握政府與國會，後兩者則各自扮演更獨立的監督與制衡的角色。

而目前台灣在民進黨扭曲的完全執政下，不僅五權憲政體制已成「綠色大滿貫」的超級新威權，連原本應該最多元、最有活力與批判力的媒體環境，從傳統的報紙、電視到新興當道的網路，甚至網軍，也均納入綠色大內外宣帝國之中。

如今台灣的電視新聞台在民進黨以國家資源威逼利誘之下，十之八九都已綠化，這些電視台不去監督掌握巨大權力的執政者，反而每天在檢討、嘲諷在野黨，現在NCC綠還要更綠、想斬草除根，中天當然是頭號戰犯；放眼四顧，相對之下，似乎只剩司法體系還留下幾許淨土，能夠對是非正邪的堅持與導正，發揮應有的正常功能。

2016年民進黨上台至今，進行了一連串制度的破壞，政治競爭的公平性與開放性出現大倒退，如限制人民言論與行動自由；以「轉型正義」之名打壓在野黨，設立黨產會與促轉會剝奪在野黨的資源與空間；肆無忌憚破壞獨立機關的中立性，大法官提名、監察院長與中選會主委任命成為一黨之私，獨立機關如國家通訊傳播委員會（NCC）的中立性也被徹底改變；破壞文官體制，破壞地方自治體制，收編改制水利會、鄉鎮市長官派等等。

當行政權獨大獨斷，立法權萎縮臣服，媒體又被收編打壓，如果連司法權也跟著恭順馴化，台灣的未來還能有什麼希望？司法不僅是社會正義的最後一道防線，也將是抗拒威權的最後一道關卡。

司法是防止獨裁的最後一道關卡，不希望台灣民主就此沉淪的國人，千萬不要洩氣，大家一起作司法的後盾，為司法大聲集氣，加油！