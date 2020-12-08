無色覺醒》王丰：美國為何對台灣好？關注台灣民主價值？(圖/無色覺醒)

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第778集播出，由主講人王丰先生綜合評論理性分析：「美國為何對台灣好？關注台灣民主價值？」

為什麼美國總是念念不忘台灣？

蔡英文她說，不論美國哪一黨的人當選，都會堅持台灣自由民主的價值，我認為他是一個政治外交辭令，這根本是空話，這根本是用來騙台灣人民的。

問題的關鍵是美國在乎台灣所謂民主自由價值嗎？美國完全不在乎的，到底美國在乎什麼呢？美國這幾十年來為什麼念念不忘台灣呢？美國的野心是什麼，美國垂涎欲滴流口水的目標是什麼？

有一位美國老牌的鷹派戰略政客，說出了美國這個帝國主義者他真正內心的想法。被美國稱為冷戰之父的美國老官僚喬治・肯楠（George F. Kennan）曾經在他的日記，非常露骨的指出，台灣在戰後的地位未定，可以由美國來直接統治就如同關島等託管地，交給美國託管一樣。

1956年11月11日，喬治・肯楠在他的日記裡面，大言不慚的寫道，6年前在華盛頓的高層官員中我以一己之力，敦促美國政府，將台灣直接至於麥克阿瑟的控管之下，不要把台灣歸還給中國大陸。從這段文字裡說明，美國有些人或者是美國在某個階段，曾經強烈企圖把台灣變成美國的領土。

美國的官方顯然表面上沒有接納喬治・肯楠關於所謂美國直接管理台灣，或者是佔領台灣的意見，但是美國顯然更傾向更以實質控制台灣、扶植台灣、仰翼台灣更可以避免瓜田李下意圖，染指中國領土主權的批評。即便美國沒有採納喬治・肯楠直接軍事統治台灣的意見，但是美國企圖侵吞台灣的野心，還是引起極大的關注。

所謂的司馬昭之心路人皆知。1950年8月24日中國大陸總理周恩來向聯合國安理會提出了，美國侵略台灣的控訴案，直接原因當然就是因為1950年6月27日，朝鮮戰爭爆發之後第三天，美國總統杜魯門悍然宣佈，美國第七艦隊開進台灣海峽，以阻止對台灣的任何進攻。

美國固然沒有採納喬治・肯楠的建議，直接派兵佔領台灣，但等於繞了一個彎，以迂迴的方式、間接的方式控制住台灣，把台灣掐在手掌心之中。並且完全不理會中國大陸在聯合國提出的控訴案。

其實美國對於台灣的領土野心歷史斑斑可考，1844年7月美國強迫滿清政府簽訂所謂中美望廈條約，美國取得廈門通商口岸的權利，當時駐亞洲的美國官員還有一些商人買辦階級，多次建議美國政府強行購買或者是直接軍事佔領的方式奪取台灣。

當時美國正在全心全意擴展在北美大陸的領土擴張，沒有餘力侵吞台灣，但是在第二次鴉片戰爭之後，美國追隨了英、法列強，取得了台南還有淡水的通商貿易的權利。

1860年代美國駐廈門的總領事李仙得（Charles W. Le Gendre）趁著一艘美國商船，在台灣附近擱淺的機會，派人登陸台灣進行內部調查，並寫成書面報告。1899年美國為了分一杯羹，美國更厚顏無恥的提出所謂的對華門戶開放政策，但這時台灣已經被日本割據，美國跟日本在太平洋西岸的利益衝突日益表面化，一直到二戰結束，美國對台灣的領土野心更為明目張膽。總而言之，美國對台灣領土的野心圖謀，我們必須看透。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！