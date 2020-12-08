12月5日副總統賴清德親頒「鄭南榕紀念獎」得主魏德聖導演，以表彰鄭南榕先生追求百分之百言論自由的精神理念能繼續傳遞下去。這是總統府發布的新聞稿，幾十年來民進黨人奉行不悖、從無懷疑的真理。

事隔兩天，7日台北高等行政法院駁回中天新聞台聲請定暫時狀態的假處分案，這無疑是對民進黨政府「百分之百言論自由」表裡不一的極大諷刺。

數學上的「百分之百」簡單容易理解，絕無例外。政治上的「百分之百」花樣可多了，尤其對「百分之百言論自由」的理解……，像NCC說「頻道換照不是萬年執照」，像北高行就說「有線電視台取得執照，不代表6年期限屆至，NCC一定得換照，經營者6年前申請時應有此風險認知」。

NCC與北高行的說法，都是對「百分之百言論自由」的侮辱，也是對憲法所保障的言論自由、工作權、財產權的蔑視，不單是中天新聞台、也不只是媒體業者，而是百工百業、婦孺皆知，憲法保障合法經營、風險自負的道理。

試問北高行的法官，如果中天新聞台的經營者認知憲法保障、合法營運，他與475位員工當然認為「換照」也是憲法保障、合法換照。政府有找到任何一條違反法律而「不予換照」嗎？國安五法、誹謗、社會秩序維護法……統統沒有。

誰會料到沒有違法竟被關台！誰會料到「百分之百還有例外」？