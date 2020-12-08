雖然，在政策層面存在著「三限六不」等「不平等待遇」，在網路上存在著歧視謾罵等民粹暴力，但是，撇開這些不完滿，陸生體驗到的台灣生活，有著言語道不盡的自洽與舒適。

在台生活感覺舒適

「我覺得，在台灣的這種『舒適』的感覺，可能更多是源於台灣人的『包容』，對於『異己』的尊重與包容。」

Nick表示，「比如，台灣對於『身心障礙人士』真的非常照顧，不只是態度上的禮貌，而是連城市的基礎設施建設（無障礙設施）都設計得非常體貼入微。在這裡，可以經常看到坐著電動輪椅的身障者獨自出行，這是在大陸非常少見的。」

除此之外，當然還有陸生們在日常生活中幾乎每天都能體驗到的，對於「性別平權」的尊重，「不只是每年的同志大遊行，不只是同婚合法，台灣真的是從小開始就把平權概念做到深入人心的。如果瞭解台灣社會發展史的話，其實他們也不是一開始就這麼開放的，很多人為了性別平權做出了巨大的努力，才有如今不只是華語區，甚至可以說是讓全世界LGBTQ們都非常羨慕的包容、尊重的環境。」Nick說，之前因為一些男生小朋友們不願意帶粉紅色口罩，結果，台灣社會，很多的品牌，都主動把Logo變成粉紅色，告訴孩子們，顏色是沒有性別之分的，男生也可以使用與喜歡粉紅色。

但是，在這種包容、尊重的氛圍之下，也不可否認的，「其實一部分的台灣人內心也滿『矛盾』的，一方面他們知道待人接物都要溫良恭儉讓，但是另一方面，他們對於『大陸』還是會下意識地有一種排斥、抵觸的感覺，不論這種排斥是經由媒體渲染出來的，還是由於他自己過往一些不好的經歷所形成的。」Nick表示，「在和台灣人相處的過程中，我們會求同存異。」

空竹也覺得，「因為台灣的朋友有藍有綠，可能剛開始在跟深綠的朋友相處的時候，還是會有點小懼怕，不敢談論太多。」但後來，空竹發現，在非常理智的狀態下，不同立場的人們，還是可以進行討論的，「熟悉了之後就不會完全去避諱，大家都會在一個傾聽彼此的立場去做溝通，我覺得這樣的交流過程就是一個比較成熟的探討，不會說是那種情緒化的攻擊，或者傷害到彼此的感情。」

陸生們在台灣求學期間，交到了非常多的良師益友，體驗到了非常多的溫暖，不少人甚至覺得這裡有一種「第二個故鄉」的感覺。但是，空竹說，「那些限制性的政策，還是讓我們覺得自己是個異鄉人。」因為無法取得居留證，不論在台求學多少年，陸生們最終都還是一定要離開的。

半是蜜糖半是傷

有已經畢業的陸生戲稱，台灣就像是「前任」，半是蜜糖半是傷，在她的溫柔鄉裡醉倒過，也看到了她的缺憾和不完滿。在選擇離開的時候，也等於選擇了不用再忍耐她的酸言和歧視。但是，當真正離開了以後，還是發覺，自己一直深愛著她，還是會萬分想念，有時候回味起在台灣的點滴，還是會發出「如果能再回去該多好啊」的感慨。

「雖然，這裡是台灣不是巴黎，但在這裡經歷的一切，的的確確是『一場流動的盛宴』。」

如果你足夠幸運，在年輕時候待過巴黎，那麼巴黎將永遠跟隨著你，因為巴黎是一場流動的盛宴。──厄尼斯特·海明威，《致友人》。

謹以此文，獻給所有經歷過或正在經歷「陸生」身分的學子們。

提筆來書寫陸生，書寫陸生這一路走來的種種甜蜜和傷痛，是需要極大的勇氣的。因為總是覺得語言太過於貧乏輕薄了，簡單的文字、籠統的句段，無法概括陸生們在台經歷的種種。更何況，文字被閱讀之後，每個人的解讀又都是多義的。陸生已經被汙名化、被妖魔化、被困在「被想象的共同體」裡面太久了，這個群體的每個個體都是那麼的鮮活、那麼的多樣化，怎麼可能通過一篇文章，就把一切都道盡說明？

尊重每個人的光譜

在此，要特別特別感謝本文的受訪者們，感謝你們的信任和坦誠，感謝你們願意把生命中的吉光片羽化為故事，放到這裡和所有心繫陸生的人們分享。我們願意由衷地相信著，能閱讀至此的讀者們，是抱著一顆友善的心，關懷著在台陸生的境遇，關懷著台灣的境遇。

感恩所有的陸生們，因為你們的勇敢和堅持，兩岸才有更多友好對話的空間和機會，雖然大局勢可能愈來愈寒冷，但至少，能讓身邊的台生不再問「大陸人吃過茶葉蛋嗎？」、能讓身邊的陸人不再問「台灣人吃得起榨菜嗎？」這類令人啼笑皆非的問題。

但也需要自我揭露的是，任何的語言都藏著一種權力與結構，本文從使用「陸生」這個詞開始，就奠定了一種「大陸」視角、一種「TW﹋CN」的視角。如果有台灣人讀到這篇文章，我們需要先說一聲感謝，感謝你們對身邊陸生給予的諸多照顧和幫助；我們也需要說一聲抱歉，目前因為各種（大家都懂的）原因，「陸生」尚且無法自稱「中生」，陸生所書寫的內容也暫時無法囊括「TWCN」、「TW∩CN=φ」這一類的聲音。

此外，也需要檢討的是，在文中，為了較快速地交代所指，我們粗暴地使用了諸如「深綠」、「深紅」等標籤，但其實每個人都有自己的政治光譜，都應該被尊重，在此，對所有被標籤化的人們，說一聲對不起。

文中盡力想要呈現陸生們的多元視角，但因為篇幅有限，而且每個陸生心中肯定都有一個你／妳看到的、體驗到的台灣，所以，歡迎新老陸生在網路版文章下留言，一起聊聊你們的台灣印象，也可以回應文中的某些觀點，暢所欲言。

我愛大陸也愛台灣

最後，感謝台灣，教會了我們柔軟，教會了我們包容，教會了我們什麼是「愛」。

我是中國人，我愛大陸，我也愛台灣。

（《求學台灣，半是蜜糖半是傷》之八，全文完）（Rosen／陸生）