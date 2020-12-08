央行總裁楊金龍7日下午罕見召開臨時記者會，宣布再次實施全國不分區域的房市信用管制，並立即生效，震撼不動產市場。

央行這次新修訂的信用管制措施，鎖定公司法人、自然人、購地貸款與餘屋貸款四項設限。公司法人購置住宅貸款成數限制，無寬限期；全國自然人購置第3戶以上住宅貸款成數限制，無寬限期；借款人購買都市計畫劃定之住宅區及商業區土地貸款限制；與新增餘屋貸款限制。其中，餘屋貸款為央行首次祭出的管制措施，希望藉此引導建商釋出餘屋，提高供給，減少囤房。

這也不是央行第一次打炒房，央行前總裁彭淮南在2010年6月房價狂飆時，就曾針對特定地區與高價住宅陸續推出一系列針對不動產貸款的管制措施，讓房價停滯或緩漲，贏得台灣社會高度評價與力挺。在房市軟著陸後，央行陸續解除選擇性信用管制，只保留豪宅部分。

但隨著海外資金回流，加上寬鬆貨幣政策使得利率持續走低，近期房市的預售屋買賣與紅單交易火熱，六都房價呈現南熱北溫的上揚。此外，還有銀行推出40年房貸，甚至推出房貸加信貸組成的「9成房貸」方案，拉高貸款成數，都讓房市更加火熱。

但房屋為居住設施，而非炒作的商品。聯合國經濟、社會和文化權利委員會已將「適足居所」列為基本人權。為抑制炒房亂象，行政院成立跨部會小組前幾天才端出3方向9大措施的「健全房地產市場方案」，只是市場反應冷淡，甚至被質疑只是打太極，迫使央行緊急端出全國不分區域的房市信用管制，出手打炒房挽救民意。

在央行宣布新的房市信用管制措施後，金管會當日晚間業宣布，12月的不動產授信專案金檢與一般金檢，會將央行的新措施納入，也就是銀行12月8日以後核貸的不動產授信案都要符合央行新規定；內政部也著手進行《平均地權條例》修法，從三大面向管理建商、代銷、投機客之間的紅單交易，未來預售屋仍可預購，但是紅單將被限制交易；財政部長蘇建榮面對立委質詢，表示「2年內」考量調高囤房稅，並將此納入地方補助款考核依據。顯見政府打炒房的「團隊戰」已逐漸成形。

從過去經驗來看，央行選擇性信用管制，對中小型建商與投資客勢必產生壓力，短期對國內房屋成交量將會有所影響，有助於抑制房價上漲。

政府勇於矯正炒房亂象，值得讚許，但台灣市場游資實在太過浮濫，加上缺乏可供投資的好標的與管道，大型地產開展商和相關產業鏈以囤積土地控制房屋供應和價格的經營模式仍難打破，房市整體而言仍是易漲難跌。面對國人居住困境，建議仍應從合理稅制的方向努力，修訂實價登錄2.0、實施囤房稅，讓房市回歸穩定的自住市場，實現「居住人權」與安居夢。

（作者為國立空中大學商學系兼任講師）