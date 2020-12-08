美國已進入政權交接期，川普政府卻對北京連出狠招， 包括限制中共黨員及統戰官員赴美、取消美中5項政府交流計畫、還宣布制裁14名全國人大副委員長，完全不像「留守狀態」。究竟川普意欲何為？

川普選後還對北京下重手，一個最可能的解釋是，他把對中政策，即改變美國執行數十年的接觸路線，代之以圍堵和對抗，視為任內最重要政績。川普認為這是他的政治遺產，不能因為白宮換人（川普尚未認輸）而消失，因此他要在下台前給拜登「布雷」，讓拜登無法扭轉。

而因拜登早被貼上「親中」標籤，上任後如試圖改變對中政策，共和黨馬上有藉口攻擊他對北京軟弱，並在兩年後的國會期中選舉扳回一城，川普就可累積下次大選的政治資本。

這個假設未必會成真。原因是現在在美國，視中共為頭號威脅已是全民共識，無論誰當總統，都不能視而不見。再說拜登本人，也已不是歐巴馬時期與北京「套近乎」的那個副手，選前他曾公開批判習近平是「惡棍」。尤其值得關注的是拜登挑選的國安團隊，包括國務卿布林肯、白宮國安顧問蘇利文。

一般來說，民主黨內的對中路線，可區分為對抗派、中間派和樂觀派，布林肯和蘇利文介於對抗派和中間派之間，與之對比的是前國安顧問蘇珊‧賴斯和前白宮東亞事務資深主任貝德，他們是公認的對中溫和派，這次都沒有被邀請入閣。

過去幾個月的選戰裡，布林肯發表不少講話，對中國的態度越來越強硬；蘇利文更直接點明，與中國的交往時代已經結束。換言之，從拜登國安團隊的核心思維足以看出，拜登雖然不走川普的美國唯一，改採多邊主義，卻不會改變川普的抗中路線。因此川普卸任前布下的對中地雷，對拜登未必是壞事，反而可以增加與北京討價還價的籌碼。

大陸對美專家、上海美國學會會長黃仁偉，就從拜登外交團隊的「左膀右臂」，觀察到美國新政府不太可能給中國「機會」。他預期明年下半年到後年上半年，中美可能會發生衝撞，包括：明年7月中共將迎來建黨一百周年；9、10月香港議會選舉。後年初北京將舉行冬奧會，接著就是中共二十大。

或許就是看出這樣的勢態，大陸外長王毅日前與美中全國委員會（USCBC）舉行視訊會議時，就公開向拜登政府喊話，呼籲中美雙方應當排除各種干擾阻力，實現中美關係平穩過渡，並提出「端正戰略認知」、「加強溝通對話」、「拓展互利合作」、「管控矛盾分歧」、以及「改善民意氛圍」等5個建議。王毅還強調「任何問題都可以拿到桌面上來談」，明顯是向拜登政府遞出橄欖枝。

至於拜登上台後是否買帳，就得看北京能否拿出夠分量的讓步來交換。目前來看，環保問題可能是中美關係溝通的突破口。拜登已宣布將任命前國務卿柯瑞出任氣候變遷事務總統特使，並為國安會成員。環保問題攸關氣候變遷，是拜登主要政見之一，亟需美中緊密合作，柯瑞又是對中的溫和派，或許未來美中之間的對話，許多都會以環保之名來進行。

（作者為信民兩岸研究協會理事長）