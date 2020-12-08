美國眾議院司法委員會反壟斷小組在為期16個月的調查之後，對蘋果、亞馬遜、臉書、Google 等網路四大巨頭（Big Tech 4）展開反壟斷聽證會，認定其存在壟斷行為。微軟在數位匯流新浪潮中算是後進者，所以僥倖逃過一劫。

但是，20世紀末，微軟也經歷過痛苦的反托拉斯法訴訟，當時的微軟具備了電腦市場作業系統的壟斷地位，幾乎所有的電腦上面跑的都是Windows，爾後，網際網路出現，瀏覽器成為兵家必爭之地，新創業者Netscape Navigator企圖想成為新一代瀏覽器，微軟則開始推出了內建在Windows作業系統之中自家的免費瀏覽器Internet Explorer以應戰。如此當然讓Netscape受到嚴重打擊，最後只能黯然退出市場。

雖然美國聯邦政府與地方政府聯合起來，對微軟提出了反壟斷的訴訟，但最後雙方仍是以和解收場。對此，比爾蓋茲似乎很不服氣，他認為，微軟若不是因為分心去應付反壟斷調查，就不會錯過後來的智慧型手機商機。這句話很值得玩味，若沒有當時的判決，微軟後來又成功地攻占智慧型手機市場，那麼，iPhone及Android based手機的出線就可能有了變數，這就是壟斷對新創公司可能產生的巨大影響。

其他的壟斷受害案例還有，Quidsi在2005年推出Diapers.com，以出貨快速與免運費受到消費者青睞，挾著成功優勢，Quidsi之後又推出個人衛生用品購物網Soap.com。市場普遍認為，Quidsi客戶忠誠度高且物流能力強，成長潛力十分看好。但是，反壟斷小組發現亞馬遜為了消除這種未來的潛在威脅，不惜將商品賠本惡性競爭，搞垮並強迫收購Quidsi後，再拉高商品價格，最後再關閉Quidsi。

壟斷可能的害處還不僅如此。相信不少人都已經很習慣用Google相簿備份照片，但近日Google宣布自2021年6月1日起，以「高畫質」備份的新相片和影片將開始占用Google帳戶過去的15GB免費儲存空間，一旦15GB空間用完，意味就必須付費訂閱Google One雲端空間。許多使用者感到錯愕，雖說是免費服務，Google卻是利用眾人之力才得以賺盡天下廣告財，它片面地更改遊戲規則，我們卻也無可奈何。

我常疑惑，實體領土，對任何國家的人民而言，態度一定是寸土不讓的，但數位領土呢？無論別人如何攻占，我們是否都視若無睹? 若美國都擔心自己的科技公司太過獨霸，影響到美國其他新創公司的出頭，因此主動展開反壟斷調查，那全世界其他國家難道不擔心美國的科技獨霸影響本土的新創公司生機嗎？

最近，國際開始有些動作了，舉幾個例子。

今年較早，印度和中國爆發邊境衝突，雙方緊張局勢不斷加劇，6月底，印度當局禁止59個中國應用程式，1個月後再禁用47款，接著，印度政府又於9月2日公告，決定再封鎖中國118款APP。當然啦，更早之前的數位高牆是中國建的，許多國外的應用軟體根本無法進入。

歐盟監管機構於前些日子，起草了一份針對20多家大型科技公司的「黑名單」，近日，英國也加入對科技巨頭的反壟斷圍剿，英國政府批准了一項針對Facebook和Google等公司的單獨監管計畫，並賦予新監管部門罰款權力，以控制大型科技公司的主導地位。新成立的數字市場部（DMU）將作為英國競爭和市場管理局（CMA）的一部分，於2021年4月開始運轉。該部門有權執行新的行為準則，並有望「中止、阻止和推翻科技巨頭的決定」。

此外，《世界報》指出，法國官員和文化界協會人士發起了「在聖誕節不使用亞馬遜」（＃NoelSansAmazon）的請願活動，並要求外國電商平台將黑色星期五活動延遲1周，都是為了減緩外來勢力遏止本土的經濟和社會發展。日本呢？日媒報導，基於國安考量，日本政府決定明年將各省廳擁有的逾千架小型無人機汰換為日製產品，換言之，將排除中國貨。

實體世界，因為美中貿易衝突、新冠肺炎，使得反全球化的論調甚囂塵上，看起來，數位世界似乎也隱然出現G2與非G2之間的對壘。我比較好奇台灣的態度。拜數位世界的全球化所賜，Google及Facebook兩家的數位廣告就占了全球市場60%的份額，這當然衝擊到台灣的廣告及影視製作資源，我們對數位世界的全球化是照單全收，還是會如他國般地反思？頗值得玩味。

（作者為科技媒體專欄作家）