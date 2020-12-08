駐日代表謝長廷冒著疫情風險、居家隔離14天，大費周章返台，把日本福島核食是否開放進口的燙手山芋推給對岸、推給台灣需要加入CPTPP。

一切看似理所當然，不支持核食、卻又支持解禁順理成章。謝長廷見了蔡總統、外交部長、衛福部長，唯獨與行政院長蘇貞昌「沒有碰面、沒有討論」。

蘇揆處理萊豬已經滿臉豆花，此時談日本核食解禁，恐怕直直落的施政滿意度再度雪崩，既然時機不宜，碰面無非是多此一舉，抑或是十多年前兩人競逐總統提名黨內初選的煙硝味猶未散去，兩大天王勉強湊對不合拍。