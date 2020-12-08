快評》長廷外，福島邊 18:332020/12/08 言論 言論部 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 面對國民黨立委呂玉玲（右）質詢，蘇貞昌表示陳時中、吳釗燮都沒有向他報告與謝長廷談核食一事。（圖／摘自國會頻道直播畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 駐日代表謝長廷冒著疫情風險、居家隔離14天，大費周章返台，把日本福島核食是否開放進口的燙手山芋推給對岸、推給台灣需要加入CPTPP。 一切看似理所當然，不支持核食、卻又支持解禁順理成章。謝長廷見了蔡總統、外交部長、衛福部長，唯獨與行政院長蘇貞昌「沒有碰面、沒有討論」。 蘇揆處理萊豬已經滿臉豆花，此時談日本核食解禁，恐怕直直落的施政滿意度再度雪崩，既然時機不宜，碰面無非是多此一舉，抑或是十多年前兩人競逐總統提名黨內初選的煙硝味猶未散去，兩大天王勉強湊對不合拍。 中時社論》蔡政府內外交困的源頭 顏廷棟》犧牲食安換不到承諾 #謝長廷 #核食 #蘇貞昌 #山芋 #解禁 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《經濟》蘇貞昌：各部會合作 精準防災、減災及救災 07:442020/12/08 財經 避談核食 農委會、食藥署玩文字遊戲 04:092020/12/08 生活新聞 從太空守護台灣 04:092020/12/08 時論廣場 青年店家端好料 「好好食飯」圓滿落幕 12:192020/12/08 寶島 快速道路南延、恆春鐵道「蘇貞昌都不贊成」 屏東鄉親：情何以堪 揚言北上陳情 17:472020/12/08 政治 萊豬能換來什麼？蘇貞昌：豬肉進口包裝會漂漂亮亮 17:212020/12/08 政治 陳時中：福島五縣市食品各方面都沒有超標可能 13:212020/12/08 政治 藍委爆蘇揆曾痛罵蔡英文半小時 蘇貞昌：現在我跟總統無話不談 09:272020/12/08 政治 言論熱門新聞 中時社論》蔡政府內外交困的源頭 - 中時社論 - 言論 快評》長廷外，福島邊 - 短評 - 言論 徐勉生》台灣邦交國有未爆彈 - 觀點 - 言論 快評》王毅、莫里森和隔離島 - 短評 - 言論 蘇泳霖》當香港窮得只剩下錢 - 觀點 - 言論 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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