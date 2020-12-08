中天案涉及3個憲法位階的侵害基本人權爭議：一是NCC直接牴逆憲法第11條所保障的「新聞自由之保障」；二是NCC違背憲法第22條所宣示的「基本人權的憲法保留原則」（又稱「行政利益之信賴保護原則」）；三是侵害憲法第15條所宣示的「中天新聞台的財產權」與「中天員工的工作權」。

抑且，「中天案」既是涉及憲法位階的訴訟爭議，本案在行政訴訟中就可以「直接聲請大法官釋憲」。這種特殊的訴訟法制有如宣告新聞媒體死刑判決的「撤照關台處分」，在政黨法上已將「政黨解散事件」修法提高成為大法官組成憲法法庭審理；不能再如舊法時代交給行政位階的內政部組成政黨審議委員會審議。

「中天假處分案」就是本案憲法訴訟的司法先行程序；依據我國政黨法的法制變更暨民主法治國家的法理詮釋，NCC對中天電視的撤照關台，固屬侵害中天的新聞自由權、中天行政利益的財產權及中天員工的工作權。

如今，高等行政法院駁回中天假處分案，是完全牴逆行政程序法及行政訴訟法。最淺顯的錯誤是：訴訟法上的假處分裁定是採取最寬鬆的請求法律要件。因為，聲請人可以提供現金做為擔保以代替舉證及釋明之不足；高行院根本不應該直接駁回「中天假處分案」。

高行院駁回處分理由被批評是「先射箭，再畫靶」。因為高行院駁回理由完全沒有符合憲法位階爭議的本質；也不符合「假處分案」是訴訟先行程序的本質，其理在此。

（作者為律師）