快評》憲法老師很痛心

台北高等行政法院一面倒向行政權，以4大理由認定中天聲請定暫時狀態假處分無急迫性逕予駁回，如此倒果為因的裁定，憲法學者、東吳大學法學院教授董保城深感痛心，並批判承審法官，「很遺憾他們的憲法基本權沒有學好」。

北高行的裁定為何會讓教憲法的老師跳出來，直指法官沒學好憲法？理由很簡單，合議庭的裁定完全沒有憲法保障言論自由的高度，反而像是國家通訊傳播委員會（NCC）的啦啦隊，完全無視NCC行政處分之草率與粗暴，就直接推定中天勝訴機率不高。

說穿了，合議庭不想淌混水，只想當太平官，駁回4大理由只是呼應NCC的行政處分，至於該處分是否違法？法官不敢也不願多說，甚至鬼扯中天還有中天綜合台、中天娛樂台等其他頻道執照可以繼續營利，這根本是風馬牛不相干的兩件事。難怪董保城會質疑法官如果不是缺乏憲法保障言論自由的意識，就是承受了政治壓力。

董保城的質疑是對司法體制很沉重的指控，如果合議庭3位法官缺乏憲法保障言論自由的意識，對台灣言論自由的傷害，將不會只是中天案；如果3位法官承受壓力，那壓力從何而來？是政治不當干預，還是法官看顏色下裁定？那對台灣這些年來好不容易爭取到的民主體制，更是最大諷刺！

北高行這紙裁定，讓法學界和傳播學界多數有識之士表達痛心與失望，直指司法防線已被突破，不再是公平正義的最後一道防線，這也是為何憲法老師如此感慨的原因，凸顯中天關台案已不只是關係媒體的新聞自由，更關係著台灣的民主發展。