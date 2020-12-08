回顧這一年政府的外交工作，可以用「飢不擇食、有驚無險」來形容。飢不擇食是指民進黨政府在非洲索馬利蘭設立官方代表處，以及在法國南部城市艾克斯普羅旺斯新設辦事處。有驚無險則是本年沒有斷交紀錄。

首先，外交部7月1日宣布，我政府與索馬利蘭達成協議，相互設立官方代表機構。在此之前，相信絕大部分的國人沒有聽過「索馬利蘭」這個名稱。索馬利蘭為索馬利亞聯邦共和國北部的一個地區，雖然自稱「索馬利蘭共和國」，但是索馬利亞不承認索馬利蘭的獨立主權。因此索馬利蘭迄今未獲任何其他國家外交承認，是世界上唯一零邦交的「國家」。

我國與索馬利蘭毫無淵源，卻貿然派駐官方代表處，成為亞洲第一個與索馬利蘭相互設立官方代表機構的國家。令國際人士跌破眼鏡。此舉也立即遭到索馬利亞政府及人民的抗議及譴責。外交工作的大忌是樹立敵人。民進黨政府為了與一個「虛擬的國家」建立關係，而引起另一個實際國家的敵意，可說是得不償失。

其次，艾克斯普羅旺斯是法國南部觀光小城，人口僅有14萬，因此法國高鐵並不經過該城。外人前往該城必須搭乘飛機赴馬賽，再轉乘一般火車或汽車。

正常情況下除了在巴黎設立大使館，多半也在馬賽設立領事館。我國選擇在艾克斯普羅旺斯設立辦事處，是世界上第一個，也是唯一在該城設立領事機構的國家，也令國際人士目瞪口呆。

在連斷7個邦交國後，民進黨政府亟需增設外館以挽回顏面。但是增設此二外館，不合外交常理，充分顯現為了大內宣而飢不擇食的心態。

第三，蔡總統就任後，每年都有邦交國與我國斷交。唯獨今年沒有斷交紀錄，但是我國與若干邦交國的關係卻是有驚無險。

大陸外長王毅2月14日在德國慕尼黑，和教廷外長蓋拉格會晤。說明教廷與我國的外交關係，已不構成大陸與教廷官式對話的障礙。按往例，我邦交國外長與大陸外長會晤，就是與我國斷交的前兆，顯示雙方建交只是時間問題。

此外，海地總統在今年3月主動要求我國撤換大使，示警意味濃厚；今年9月，12個邦交國在聯合國大會總辯論中為我執言，但是宏都拉斯與瓜地馬拉沒有在總辯論中公開為我執言。

世界衛生大會於11月復會，民進黨政府事先動員大量邦交國為我國執言。但巴拉圭選擇致函譚德塞幹事長，卻在發言中完全不提台灣。

跡象顯示這些邦交國中都有未爆彈，至於何時引爆，目前難以斷言。

前外交部長錢復曾言：「大陸政策位階高於外交政策」。蔡總統就任後已經連斷7個邦交國，充分驗證兩岸關係直接影響外交工作。民進黨政府如果仍然不信邪，不設法改善兩岸關係，明年能否像今年如此幸運維持零斷交紀錄，殊難逆料。

（作者為退休大使）