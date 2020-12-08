台灣希望加入國際經貿多邊組織卻不得其門而入，美國要求台灣開放豬肉進口，蔡總統被迫毫無保留接受，形同強逼國人吞下萊豬，引起民意強烈反彈，蔡總統與蘇貞昌院長聲望如墜崖般跌落；現在日本核災區域食品加大力道要蔡政府開放，一旦開放，怒潮恐將不下於萊豬，蔡政府陷入內外交困。

蔡政府不是不知道開放萊豬與核食會招致抗議，但基於「親美和日」的政策考量，及希望加入自貿組織或簽訂貿易協定的政策目標，不得不順應美、日政府的壓力，繼萊豬之後，核食也可能開放。但是，開放的苦果吞下了，或者明知其苦也準備吞下，是否就能換得經貿協定的簽訂呢？答案不樂觀。

美國豬肉與日本東北核災區食品的開放，不是單純食安問題，在國人健康保障的背後，牽扯到台灣國際經貿連結的重大變數。蔡政府處心積慮要改變大陸為台灣最大貿易夥伴與投資地區的現狀，一方面敲鑼打鼓倡議新南向政策，另一方面意圖建立台美之間新的產業鏈，以降低兩岸貿易比重，減少對中國依賴，而其關鍵，在於與美國簽訂經貿協定。

萊豬核食換不到協定

台灣期待經由經貿對話機制與美國簽訂雙邊貿易協定（BTA），前提是開放美豬進口。由於承諾開放，所以有上月20日舉行的「台美經濟繁榮夥伴對話」。然而台美夥伴對話雖簽訂一紙備忘錄（MOU），但這與台美BTA還差十萬八千里，甚至MOU中有關5G、高科技供應鏈、台美共同在印太地區投資基礎建設等，都還有待拜登政府上台後重新考量，而拜登日前表示，在美國國內環境獲得強化前，他「不會跟任何人簽署新的貿易協議。」

蔡政府想和美國簽訂BTA，即使能達成也很遙遠，至於期盼日本和美國支持台灣加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP），就是更艱難的挑戰了。CPTPP是在川普政府退出TPP之後，由日本主導的降級版，台灣要加入就先得解決日本東北核災區食品進口的難題。不只如此，中國大陸國家主席習近平已經宣稱想參加CPTPP，外長王毅隨後訪日，為CPTPP探路是任務之一，他也和日方談到核災區食品開放問題。如果中國比台灣早一步開放日本核災區食品，進而加入CPTPP，那台灣加入CPTPP的機會就更渺茫了。

在此之前，中國主導的《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）完成簽訂程序，台灣無緣參與，被孤立在亞太經濟體系的情境更加明確，也讓台灣加入CPTPP的變數更多。日本高度重視與中國的經貿關係，而兩岸關係極度惡化，台灣即使願意開放日本核食進口，換得CPTPP的機會依舊渺茫。正如付出開放美國萊豬進口的昂貴成本之後，台美FTA仍然不容易實現。那麼，台灣經貿孤立無法突破的根本原因何在？

關鍵在於蔡英文一廂情願要「從世界走入中國」，在政治上與經貿上蓄意排除「從中國走入世界」的現實性與可行性，因此在得不到大陸「祝福」的情況下四處碰壁，經貿關係不但伸展不開，甚至面對退縮的困境。新南向投入大成本而毫無所獲，RCEP連邊都碰不到，CPTPP遠在天邊，問題的總根源都在於此。現在僅有的自由貿易協定只有大陸當局基於經貿統合目標而簽訂的ECFA還殘存，但早收清單隨時可被停止。總的來講，台灣在蔡政府反中、抗中的政策之下，親美聯日代價高但未必有所得，一步步陷入孤立是無可避免的。

參與國際阻力在大陸

台灣參與區域經濟整合，最大阻力當然是大陸，這是繞不過去的問題，即使美日伸出援手，效益也很有限。蔡政府不從根源處著手，以為有美日撐腰就可通關，是捨近求遠，因而落得內外一體碰壁，內外交困而不可自拔。

新加坡總理李顯龍2014年就說過：「台灣能否加入《跨太平洋夥伴協定》（TPP），要看中國大陸的態度，畢竟這不只是經濟問題，跟政治也大有關係。」李顯龍這番話已經驗證在RCEP上，未來也將驗證在CPTPP上，蔡政府如果繼續擇惡固執下去，中共必定將繼續封殺台灣。經貿孤立導致的問題才剛開始，未來只會更嚴重，希望蔡政府認識問題的嚴重性，認清問題的根源，改弦更張，回頭是岸，以期挽救必然越來越大的經濟損失。