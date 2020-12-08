今年11月25日，NCC一如外界預料，否准中天新聞台此一衛星廣播電視頻道的換照申請，引發了學界侵害新聞自由、廣電自由的諸多批評。原本大家預期台北高等行政法院或許可能挺身而出，准許中天假處分之聲請，准許在中天新聞台在本案爭訟期間得暫時繼續經營。不料，台北高等行政法院12月7日竟然駁回了中天新聞台的假處分聲請，可說跌破了不少法律以及傳媒學者專家的眼鏡。

北高行駁回中天聲請的理由有四，其中最受爭議的，應該是指稱「原處分並未對聲請人造成重大損害或急迫危險」。中天新聞台是一個衛星廣播電視台，並不是無線廣播電視台，所以並不像無線廣播電視一樣，具有頻譜稀少性的問題；正因如此，中天對於6年換照的合理正當期待，就會高過無線廣播電視台。詳言之，政府透過執照制度管制平面或電子媒體，屬於「事前審查制度」，原則上應屬違憲而無效。但由於無線電視的頻譜有限，且電波間會互相干擾，所以才例外允許政府設置執照審查制度對於無線廣播電視執照之核發與換發予以把關，但也嚴格限制政府不得於換照時干預媒體的內容與經營，以免干涉新聞自由與廣電自由。

以本案來說，中天新聞台既然是衛星廣播電視頻道，依據現代的衛星傳播技術，足可容納超過1千個頻道，所以政府原本即沒有執照管制的正當性，故中天自可合理期待6年執照屆滿時，政府應准許換照。故北高行假處分裁定中所謂「本件聲請若予准許，形同聲請人藉由假處分程序迴避國家對於衛星頻道事業換照監理之規範，除將使衛星廣播電視法所定6年定期換照之制度設計形同具文，並影響相對人有效管理秩序之權能。」顯然是將衛星廣播電視與無線廣播電視的管制密度等同觀之，顯然違法不當。而且，依此理由，不啻認為NCC可以恣意否准媒體的換照，媒體均不得聲請假處分，此豈不使法院成為NCC的橡皮圖章？

進而言之，NCC否准中天新聞台換照的處分既然還在爭訟中，未來即有中天勝訴的可能性。但是中天新聞台之執照一旦被終止，中天新聞台的播送將立即隨之終止，其所有之製作團隊、員工，將立即面臨被裁員的命運，且目前使用中的有線電視頻道也將由其他衛星廣播電視所取代，中天新聞台多年來培養的觀眾更將隨之流失。就算兩、三年後中天勝訴，這些流失的團隊、觀眾，都將無法回復，中天新聞台更勢必必須進入清算、解散程序，此如何能謂中天並無「難以回復之損害」？

以婦聯會案的先例觀之，最高行政法院即站在捍衛人民結社自由的意旨，認為婦聯會之會員「透過結社而溝通理念，凝聚群體能量，將因原處分之執行而無從實現，相對人日後縱使獲得本案勝訴判決，也顯然無可回復因時間經過所流失之群眾能量，以及匯聚理念而成為公共政策之契機。」同理可證，中天新聞台一旦被關台，「也顯然無可回復因時間經過所流失之群眾能量」，焉能謂「無難以回復之損害」？

中天新聞台的執照期間即將屆滿，最高行政法院是否願意挺身而出，在最後關頭自為裁定，准許中天新聞台假處分之聲請，在本案訴訟結束前，維持中天新聞台衛星廣播電視執照之效力，以捍衛憲法保障之新聞自由及廣電自由，大家都在拭目以待。

（作者為中華民國憲法學會副祕書長）