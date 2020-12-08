台灣和大陸都以各自模式成功控制了新冠疫情，但原本治理績效屬於華人社會「優等生」的香港，卻接連被疫情攻陷，現已進入「第四波」，每日新增個案持續在近100例徘徊，病毒已悄然潛入各個社區。相鄰的澳門早已「清零」和大陸恢復往來，新加坡亦連續2個月維持每日新增個案在20例以內。比較之下，不禁引人好奇：香港究竟怎麼了？

近期香港防疫政策的最大爭議，莫過於港府宣布向確診者發放5000港元補貼的政策。儘管官方澄清此舉是為了避免民眾因治療耽誤工作、影響生計，但輿論普遍質疑該政策形同「鼓勵染病」，更有人計算出，如果市民不戴口罩罰鍰2000元、違反「限聚令」再罰2000元，染疫後還能拿回5000元，等同於淨賺1000元，一時成為市井笑談。

上述爭議爆發後，港府立即修改法規，將違反防疫法令行為的罰鍰從2000元提升至5000元。然而，這一舉措更加暴露出港府治理思維的匱乏。港府簡單地以為，透過對平民經濟上的獎勵或處罰，就可以推動政策落實，但遇上大財團就立刻「軟」了下來，表面上在「救經濟」，卻放任一個又一個防疫破口長期存在，實質上對香港經濟危害更大。

此次防疫中，港府難以抵擋餐飲、會展等本地利益集團的遊說，餐廳、舞廳、卡拉OK變為高危場所，甚至在疫情尚未控制時就允許舉辦大型演唱會，以至於出現聽眾接連染疫的可怕狀況。在紓困政策上，港府陷入「花錢買人心」的惰性邏輯，實行「全民派錢1萬元」、兩次發放「保就業補助」，但基層民眾不僅無感，更因為今年《施政報告》未推出新的大規模補助政策，對港府的怨言更甚。

香港防疫的弊端頻現，只不過是金融資本主義過度膨脹發展的冰山一角。香港的任何一項政治議題、公共政策，無一不扎進「錢」眼裡。譬如，曾盛極一時的本土政治反對力量，永遠都把「眾籌」置於最核心，選舉要錢、抗爭要錢、問政要錢、逃亡也要錢，撥開一層層政治口號，最後總能看到一己之私的享樂和物欲，眾多年輕人的天真熱血卻為之白白犧牲。

很多人一廂情願地認為，由於中美交惡與香港本地政治地震，香港的經濟情勢將持續惡化。但事實並非如此，隨著美金「大放水」以及疫苗量產、拜登勝選，全球投資風險偏好的回升，再加上大陸企業（中概股）避開美國選擇在港上市，香港作為國際資金「蓄水池」的功能反而更重要，作為支柱產業的金融服務業反而更堅挺，附帶地產、法律、諮詢等周邊行業也將繼續暢旺。

經歷了一整年疫情肆虐下零售業、觀光業的寒冬，明年香港經濟社會情勢將更加分化：一邊是繼續坐享漁利的金融業及其周邊行業，另一邊卻是疫情和溫飽威脅下掙扎的基層市民。當香港「窮得只剩下錢」，這座天堂與地獄共存的「折疊城市」，究竟會變成什麼樣？

（作者為智庫研究員）