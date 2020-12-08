大陸對台惠民措施涉及的範圍十分寬泛，幾年下來，實施成效不一。考量到當前的國際與兩岸局勢，為了更好的促進兩岸融合發展，大陸方面應將由上至下，以宣傳為核心的對台惠民措施實施方式，調整為服務國家「十四五規畫」（按：指中共當局提出有關經濟和社會發展的第14個5年規畫，對於 2021-2025年進行規畫）發展需要，加深兩岸人才深度融合，以符合經濟、文化、娛樂等領域的市場規律與市場需求為基本原則，精準化對接兩岸營商環境。

兩岸和平統一，無形勝有形，財貨相通、人員相通，人心就能相通，統一成本將因此極大降低，此乃一本萬利之事。關鍵有三：一、你有好的辦法嗎？二、有好的辦法，你願意實施嗎？三、好的辦法你知道怎麼實施嗎？

兩岸營商環境的對接，實際上是促進兩岸融合發展中比較容易取得勝利的面向，但是有美意無良法，措施雖多，效果有限。我們就以專業技師中的建築與土木工程類為例。台灣人民通過台灣政府舉辦的專業技師考試後，取得建築專業技師執照或土木工程專業技師執照；但是根據大陸各省（以福建省為例）出台的《台灣地區專門職業及技術人員（技術士）考試及格證書比照認定職稱目錄》可知，大陸考量本土情況，根據申請人的實際工作經驗，將台灣地區的建築專業技師，區分認定為「土建專業助理工程師（建築）」與「土建專業工程師（建築）」；並將台灣的土木工程專業技師，區分認定為土建專業助理工程師（施工、監理、工程建設管理）與土建專業工程師（施工、監理、工程建設管理）。

由於助理工程師資格的執業範圍與認可度均不及工程師，那些無法獲得工程師級別認證的台灣相關專業技師，就感覺在大陸遭到歧視，執業範圍也大受限制；此外，台灣的甲級建築工程管理技術士與台灣的建築專業技師各有分工，大陸方面亦將台灣的甲級建築工程管理技術士，同樣認定為土建專業助理工程師（工程建設管理），這種認定方式也讓台灣的專業技師感到困惑不解。

兩岸的專業技術人員資格在認定過程中，之所以會發生諸多不接軌的情形，原因不外以下幾種：一、由於歷史原因，兩岸有關專業技師資格的取得方式與執業範圍均有不同；實際上，各國對專業技師的認定方式與執業範圍，本就存在相當差異；尤其是大陸法體系國家與普通法體系國家之間的差異更大；二、本地保護心態，大陸同業並不願意讓台灣的專業技師到大陸來分佔市場；三、業者對境外專業人士的管控與法律責任的追究難度較大，所以有排斥心理。

在諮詢了許多行業專家後，筆者建議，有關兩岸專業技術人員的營商環境對接，大陸方面有必要改變由各省分別處理的方式，暫時由中央層級處理，並可考慮安排統一窗口，由專責單位負責台灣的專技人員的註冊與執業管理。一方面方便大陸方面對台灣的專技人員的管理，另一方面有效降低台灣的專技人員受到地方政府「上有政策，下有對策」的困擾。此外，大陸方面還可以考慮與台灣方面建立多個「兩岸專技人員交流與培訓平台」，加強兩岸專技人員之間的交流，定期互訪，開班培訓，協助台灣的專技人員融入大陸的執業環境。

為了能夠更好的協助台灣的專技人員適應大陸市場，大陸方面可以針對不同專業領域的台灣的專技人員在大陸執業，做出不同的要求。有些專業領域只要經過有關管理單位形式上的認定，或是短期的職前培訓，就可以核發職業證書，准予執業。有些專業領域，則可以要求台灣的年輕人必須具備大陸大學的相關學位為其參加大陸專業技術職業考試的前置條件。這類要求在很多發達國家中都是普遍存在的，以美國的律師考試為例，美國多數州均規定取得美國法學院的學位是報考該州律師資格考試的基本條件。類似的前置條件要求，將有助於台灣的年輕人更好、更快的融入大陸社會，建立自己的人脈，也能保證日後執業的品質與成功機率。

除此之外，由於兩岸的制度與市場環境均有差異，台灣的專業技師要在大陸地區生存，難度非常大。不過大陸具有某方面的體制優勢，只要政府有決心，兩岸營商環境的壁壘，將可通過正確的制度設計而消除大半；兩岸營商環境對接的成功，預示著兩岸融合發展的基礎夯實，也能為兩岸的和平統一鋪平道路。（作者為浙江大學兩岸法律與政策研究中心主任）