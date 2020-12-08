國內即將開放美國萊豬之際，駐日代表謝長廷拋出可能重啟日本核災區食品進口的議題，引起民眾恐慌。諷刺的是，政府對於確保萊豬食安的作法束手無策，卻對肉品進口商拒絕進口萊豬的共同聲明表示尊重且樂觀其成。

然而，開放萊豬進口的後遺症，恐怕沒有政府想像得那樣樂觀。首先，進口肉品商的共同聲明屬於自律公約性質，並無法律拘束效力，在厚利可圖的誘因下，難保有業者違約偷進萊豬卻免受處罰，致使公約流於虛設，民眾仍有誤食萊豬的高度風險。

或許有人認為，肉品業者自主標示萊劑，可以幫助政府解套，避免美方提出貿易歧視的報復。如此論調是否可信？觀察1990年代的美日貿易談判結果，真相即可大白。當時針對美日嚴重的貿易逆差，美方指責日本商場普遍存在產品獨家經銷的排他性策略，對於外商形成市場封鎖效果，若未加以改善，將啟動對日貿易制裁。日本在屈服美方壓力下，全盤檢討產業流通規則，大幅開放美國商品進入市場。前車之鑑，日後美豬對台銷量倘若不如預期，我業者拒絕進口萊豬的自律公約，即可能成為美台貿易障礙的代罪羔羊。

繼開放美國萊豬進口後，日本核食前來叩關，循著政府進口萊豬可提升國際地位的思考模式，開放核食獲取台灣加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）的門票，應非出乎意料的事。雖然謝長廷強調，開放日本進口一定限於無核感染食品；但以政府標示美豬萊劑的消極態度來看，日本核食同樣無法獲得民眾的信賴。

天下沒有白吃的午餐，政府企圖開放萊豬、核食，作為換取與美、日等國簽訂貿易協定的代價。可是在未獲得對方國明確承諾簽約前，我方即一廂情願的付出國人食安健康的風險，希望到時不要落得賠了夫人又折兵的兩頭空局面。

（作者為銘傳大學財金法律系教授）