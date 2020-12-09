編者按：

在歷史中，度量衡演進究竟在忙什麼？

無論是中國歷代度量衡，還是英制、美制的規定，世界上眾多「單位」爭奇鬥豔。

為何中國尺度比奈米還小？印度尺度卻比光年還大？為何荷蘭寸和瑞典寸會讓戰艦沉沒？書中自有千鍾粟，一鍾到底是多少？度量衡和我們人類的日常生活息息相關。

長度、容量、面積、重量等測量，無一不與度量衡有關。早期人類的印象停留在「尺斗秤」，隨著科技快速發展，從極大到極小、時間、溫度、電流，甚至地球與月球的距離等，全都在人類測量的範圍。

李開周老師首次發揮測量工程師的工作專業，在《從奈米到光年：有趣的度量衡簡史》一書中，結合詳實的歷史研究及考證，探究世界各國對度量衡的定義與演進發展的有趣歷程，成就一部關於度量衡的千年演化史！

正文開始：

拿破崙是西方的軍事天才，諸葛亮是東方的軍事天才。

當然，我們認為諸葛亮是軍事天才，主要是受到文藝作品影響，特別是《三國演義》。《三國演義》裡的諸葛亮足智多謀，能掐會算，通天文知地理，曉奇門知遁甲，明陰陽懂八卦，還會法術，能用七星壇祭風，能用七星燈續命，如此奇幻的神人，完全違背物理定律，在這顆星球上是不可能存在的。魯迅先生就說過：「諸葛亮多智而近妖。」諸葛亮太神了，不像人類，像一個妖怪。

沒法術 沒軍事特長

真實的諸葛亮不但沒有法術，而且沒有軍事特長。《三國志》對他有八個字的評價：「應變將略，非其所長。」帶兵打仗，出奇制勝，都不是諸葛亮的長項。

《三國志》還記載了諸葛亮的身高：「身高八尺。」這裡的八尺，當然是中國尺，但絕對不是現代中國的尺。現代中國一尺大約三三．三三公分，八尺即二．六七公尺。籃球巨人姚明才多高？二．二六公尺而已，諸葛亮能比姚明還要高一大截嗎？不可能嘛！

大家千萬不要以為古人比我們高，從迄今出土的骨骸和屍體上看，古人的身高並不出奇，甚至很可能還比現代人矮一些。例如大名鼎鼎的海昏侯劉賀，身高在一．七公尺到一．七五公尺之間；另一位大名鼎鼎的馬王堆女屍辛追夫人，身高是一．五四公尺，如果考慮到縮水因素，再幫她復原一下，最高也不會超過一．六公尺。一九九四年湖北荊門市紀山鎮郭家崗出土過一具戰國女屍，復原後身高是一．六公尺。一九七九年南京市隨車鄉橋岡村出土了明代商人華偉夫婦的屍體，男屍一．六四公尺，女屍一．五二公尺。二○○六年北京八寶山東側出土了一具清代男屍，復原後身高一．七公尺。

生物學上有個「軀體增大定律」，即哺乳動物的軀體在漫長的進化中會慢慢變大。例如大象是由五千萬年的始祖象進化而來，始祖象則和現在的豬一樣大；馬是由四千五百萬前的始祖馬進化而來，而始祖馬就和現在的狗一樣大。人類在進化中也表現出同樣的規律：一千萬年的遠祖古猿身高不到一公尺，三百萬年那位來自非洲的「人類老祖母」露西身高剛滿一公尺，到了中國原始社會的半坡文明與河姆渡文明時代，成年男子身高已經達到一．六公尺左右了。

軀體增大定律適用於百萬年級別乃至千萬年級別的長期進化過程，而在距今五萬年的人類歷史當中，自從晚期智人--也就是解剖學意義上的現代人──開始出現以後，人類的形態特徵就已經基本定型。假如你能復活一個幾萬年前的穴居原始人，幫他洗洗澡，理理髮，穿上西裝，打上領帶，單從外表上看，恐怕看不出他和現代人有什麼區別。最多可能因為饑餓和疾病的關係，這位原始人營養不良，發育不好，會比我們矮一點點。前文〈拿破崙很矮嗎？〉曾提到拿破崙時代的歐洲人比現代人稍矮，也是因為疾病和營養的緣故，並不表示人類在最近一個歷史時期裡突然進化出了長得更高的基因。

沒改變商鞅尺度

OK，我們回來繼續說諸葛亮的身高。

諸葛亮生活在漢魏時期，那個時代的尺要比現在的尺短得多。

現在上海博物館藏有一件戰國時代的容器，名曰「秦國商鞅銅方升」，是西元前三四四年商鞅統一秦國度量衡時督造的標準量器，既能度量當時的容量，也能度量當時的長度。銘文上顯示，這件量器深一寸，寬三寸，長五．四寸。用公分尺量它的長寬和深度，再稍作換算，可知當時一寸長二．三一公分。十寸為一尺，故此一尺長約二三．一公分。

秦始皇統一六國後，繼續統一度量衡，但他沒有改變商鞅標定的尺度，秦朝一尺的標準長度仍然是二十三公分多一點。

漢朝繼承了秦朝的度量衡，一尺還是二十三公分多一點，這個尺度一直沿用到三國時期都沒有大的變化。一九七二年甘肅省嘉峪關市新城二號墓出土三國時期的魏國骨尺，長二三．八公分；一九六四年江西省南昌市壇子口一號墓出土三國時期的吳國骨尺，長二三．五公分。假如按照漢朝一尺二十三公分掛零1的標準，八尺大約一百八十五公分；假如按照三國時期的魏國骨尺，八尺大約一百九十公分；假如按照三國時期的吳國骨尺，八尺大約一百八十八公分。

我們不知道諸葛亮的身高是按哪種尺去量的，綜合漢尺和三國尺來估算，他的真實身高應該在一．八公尺到一．九公尺之間。

所以，諸葛亮確實是高個子，但肯定不是姚明那樣的高個子。（待續）