無色覺醒》賴岳謙：伊朗核科學家遇刺！中東局勢拋震撼彈？(圖/美聯社)

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第779集播出，由主講人賴岳謙教授綜合評論理性分析：「伊朗核科學家遇刺！中東局勢拋震撼彈？」

被西方國家視為伊朗「核武計畫之父」的科學家法克里薩德（Mohsen Fakhrizadeh）日前和妻子在保鑣的陪同下，驅車前往德黑蘭東部的阿布薩德鎮（Absard），不料卻在路途中遭遇襲擊，消息震驚國際。這不僅衝擊伊朗內部的安定，更是對中東各國安全的衝擊。

與法克里薩德一同前往的總共有三輛保鑣車，其中一輛遵循其作業流程，率先前往目的地進行安全管制，而法克里薩德與妻子的座車卻在半路上遭到攻擊。起先法克里薩德以為是車子爆胎便下車察看，此時卻遭在百多公尺外日產汽車上的遙控機槍猛烈開火，雙方駁火過程長達3分鐘之久。

而這輛執行暗殺任務的汽車，在停火後立刻「自毀爆炸」，身中數槍的法克里薩德隨後立刻送醫搶救，但仍不治身亡。近期伊朗官方的調查已明確指出，暗殺行動的汽車是透過衛星以「人工智慧」操控機關槍來瞄準目標，即使隨行的維安組長在駁火過程中挺身而出，為法克里薩德擋了4發子彈，但仍無法阻止憾事發生。

伊朗最高領袖已經揚言要替法克里薩德報仇，伊朗聖城旅的指揮官也都已經將相關計畫排上議程，但伊朗官方至今仍沒有明確的舉動，其中很重要的原因是目前美國仍處於政權交替的過渡期，目前伊朗不願意跟美國為此事件引發更大的衝突，一旦擴大爭端，很有可能會給川普延任的機會。

但即使如此，國際上譴責的聲音排山倒海出現，因為這次打擊的對象並非軍人，而是文人科學家，一旦確認是他國政府所為，如此暗殺的手段與恐怖主義並無差別，無論理由為何，這基本上在國際輿論裡是相當難被接受的。

如今不僅國際上有譴責的聲浪，美國中央情報局（CIA）前局長布倫南（John Brennan）也表示，殺害科學家不僅是「犯罪」還是「高度魯莽」的行為，極可能激化該地的衝突。

不論刺殺的目的為何，此行徑不僅無法阻擋伊朗的核武進程，反倒是激化了伊朗政府對核武的強硬態度。伊朗憲法監護委員會批准了議會新的《反制裁戰略法案》，將要求政府將恢復鈾濃縮至20%至武器等級的水準，可以想見，中東的局勢恐進入更加混亂的狀態。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！