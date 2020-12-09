台北高等行政法院7日駁回中天電視聲請定暫時狀態假處分，為表慎重由發言人行政庭長程怡怡召開記者會。北高行用意雖良善，裁定理由很像國家通訊傳播委員會（NCC）的補充說明，發言人更成了結結巴巴讀稿機，司法氣虛荏弱模樣，國人如何相信司法？

假處分案由受命法官陳雪玉、審判長許麗華及陪席法官孫萍萍組成合議庭，經評議裁定的最大謬誤，直指NCC處分不會對中天造成重大損害或急迫危險，因合議庭竟聯想中天還有綜合台及娛樂台等其他頻道，難道不清楚52台新聞頻道只要一退出，就無回復之可能？

記者會由程怡怡生澀唸完駁回理由，不但沒有彰顯司法獨立審判精神、更遑論觸及憲法保障言論自由範疇。這樣的裁定內容不用半天就可以寫出來，北高行卻拖了一個多禮拜，難怪程怡怡幾近「落荒而逃」的離開記者會。

記者會結束前有3位記者發問，不論具體內容妥適與否，發言人都有明確釋疑之必要。只見程怡怡機械式重覆「涉及到具體個案，我們無從回應，還是看裁定書的具體理由。」期間還4度「這個…」語頓，支支吾吾回應後，轉頭就由法警護著閃人。

以前曾幫司訓所（司法官學院前身）學員講授新聞實務，強調與記者打交道只有一個重點，基於保密不必知無不言，但一定要坦坦蕩蕩，因司法威信是靠點點滴滴的累積。北高行這場溝通不良記者會，顯然程怡怡庭長是被趕鴨子上架，反而徒增民眾疑慮。

看完記者會不禁聯想1997年治安史最震撼的白曉燕遭綁架勒贖案，隔年板橋地方法院針對主嫌陳進興的妻舅張志輝宣判無罪，且當庭釋放。宣判當天審判長陳興邦為了向社會大眾說明無罪理由，親自上陣舉行將近兩小時的記者說明會，攤開了所有公開審理事證。

該場記者會我瞪大眼豎直耳朵，一直無法相信所聽到的說明，當場也針對自白部分提出質疑，因自白雖不能當唯一證據，張志輝自白了十多次都坦承犯案，只有一次否認，最後因張供述遭調查員刑求，自白都成廢紙。

該案調查員我採訪過，直覺他們沒必要刑求逼供，而陳興邦法官有虔誠宗教信仰，我對其人品及法學素養至為敬仰，最後我被陳興邦的坦坦蕩蕩說服了，只是理性雖相信其形塑的心證、感性仍認定張涉案。

該案到了高院反覆更審，無期與無罪交替宣判，最後認定張志輝涉案判處無期徒刑定讞；白案纏訟期間，張志輝又另涉殺死邱姓女友案，一條無辜生命跟著陪葬。

事過境遷，不知已退休的陳興邦法官回想本案，是否依然堅持罪疑唯輕大膽判無罪？至少同樣記者會場景、同樣具高度大無畏的法官，理性上還是會讓我相信司法，而不是像中天假處分案合議庭3位法官，躲在「法官不語」屏障後，偷偷看著行政庭長出糗模樣，傷害的不只是中天，重創的是司法威信！

（作者為資深媒體人）