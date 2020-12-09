每個人都會死，這是千古不變的常理，但沒有人希望早死。同理，每一位官員都遲早要下台，只是大多數人都希望除非換更好的職務，要不還是做越久越好。只可惜天不從人願，長官更不是省油的燈。蘇貞昌可能希望能做到2022年民進黨九合一選舉勝選，甚至2023年競選總統時再卸任。這樣的夢想，現在看來無實現可能了，等在蘇貞昌眼前的，是被蔡英文消磨殆盡後一腳踢開的宿命。

近日，蘇貞昌院長即將下台的傳言不斷。台北市議員王世堅預測陳建仁農曆年前接閣揆，也有眾多預測認為接閣揆的是鄭文燦，非陳建仁。對此總統府則是強烈否認，強調「蔡總統目前沒有改組內閣的規劃」，更批評「特定人士不實操作、心態可議」。鄭文燦本人受訪時也3度重申全力支持蘇院長：「很多人想要去挑撥、分化，但不會構成我們繼續往前衝的動力！」，更說「明年龜山棕線核定還要邀請蘇一起來宣布好消息」，一整個超級無敵挺蘇續任。

然而，蔡英文與鄭文燦的否認可信嗎？判斷一個政黨可信與否，只要拿他們過去的紀錄來說就知道了。蘇是蔡英文4多年來的第三任閣揆，且看前兩任閣揆下台前的關鍵時局，民進黨是怎麼言之鑿鑿的：

早在2017年春天，政壇就不斷有林全下賴清德上的傳言，對此府院不斷否認，賴清德本人也否認。依據民視2017年7月24日的報導，賴清德公開否認要接閣揆，強調政府改革順利，林全院長的行程還排到年底，接任閣揆是「臆測的不實報導」。時間一路進行到2017年8月31日，又有媒體報導說賴清德要接院長了，第一時間總統府否認，稱這是「財經線」所發的新聞，更強調「穿鑿附會的臆測與報導,沒有意義與必要。

話說這麼滿，結果呢？2017年9月4日林全宣布請辭，2017年9月5日宣布賴清德接任。林全更在交接典禮上透露他6月就建議總統要內閣改組，認為賴是最能幫助政府的人，徵得總統同意後他也親自與賴勸進。重點來了：林全說賴在回國後也表達正面態度，賴清德是該年6月去的美國，回國後有正面態度，那2017年8月31日還說「接任閣揆是臆測的不實報導」？我看是賴清德製造假新聞吧！

時間來到2018年12月，那時民進黨九合一大敗，一直有傳言說賴下蘇上，對此民進黨又是怎麼否認的呢？2018年12月28日蔡英文公開說：「我已與黨內討論過，共同意見是認為賴清德留任最好，這是黨的共識。」，至於蘇貞昌是否組閣，蔡斬釘截鐵表示，「沒有」、「我沒有提，他哪來的同意？」

蔡說得這麼絕對，其他人是怎麼說的呢？依據中央社報導，2018年12月21日晚間，蘇巧慧針對蘇貞昌接院長，陳其邁接副院長的傳言一概否認，說「賴清德是唯一而且是最好的閣揆人選」、「這是有點扯的事情，連陳其邁擔任副閣揆都說得有模有樣，真的滿誇張」。而依據同天另一篇中央社報導，陳其邁說他一直主張賴清德應繼續留任，至於接行政院副院長的事是「捕風捉影，沒有此事。」

好了，2020年1月11日蔡英文召開記者會，宣布蘇貞昌組閣，還指出「在2019年要拼民生護民主，因此必須由老經驗的蘇貞昌接任。」，同一天更宣布陳其邁出任副閣揆，也就是說先前的否認，完全是100%的謊話假新聞。

民進黨人自可以找100個理由替他們的前後完全不一致開脫，但都抹滅不了他們已經毫無信用的事實。蘇貞昌一來民調不斷下滑，二來團隊負面新聞頻傳，三來與黨內各派系交惡，四來屢屢專斷獨行，不讓總統插手人事（2019年4月就曾在府未同意情況下公股行庫人事大異動），這樣的閣揆，貴為總統有什麼繼續長久忍下去的理由？換人乃是總統的憲法權力，對人事決定在事前保持沉默也很合理，但再三欺騙國民，就太惡劣了。

蘇貞昌未來的命運，極可能就是當一條不斷被磨損的煞車皮，熬過萊豬之後承擔健保上漲，承擔健保上漲後再承擔日本核食，等用到報廢後就可以換閣揆，由新人來享受行政院長的資源及權力。君不見鄭文燦2020年11月已經開始跑澎湖、金門與雲林等三個藍營執政縣市，一副躍躍欲試的風範？這，正是最殘酷也不過的政治現實。（ 作者為網路媒體工作者）