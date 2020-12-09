台灣秋冬防疫拉響警報，新一波的疫情來勢洶洶，截至目前為止，確診案例已經有719例，有626例境外移入，其中136例為外籍移工，國籍分別為印尼109例及菲律賓27例。因為在短時間內，印尼移工確診激增，防疫指揮中心因此宣布暫停印尼移工輸入兩週，對於需要看護殷切的家庭以及身障者影響甚鉅。先前外界呼籲政府應進行入境普篩時，陳時中以「十四天隔離就是最好的檢疫」為由一口否決，認為毫無必要。如今，入境移工隔離14天不僅無法確定有無感染，有些移工宿舍是40、50人共宿的大通鋪，成為交叉感染的溫床，顯示政府檢疫機制存在漏洞，現行的移工政策更需要總體檢。

印尼移工是我國目前社福移工的大宗，佔總體76％，許多病患家屬已經等待多時，但重症患者及家屬反應，因為就業服務法第58條，看護行蹤不明，必須要再等3個月才能重新聘雇，同時印尼政府單方面實施的零付費政策，將導致雇主面臨看護離開或是換工，需重新再負擔11項費用，其中還包括來台的機票費跟簽證費等，等於移工換工作或逃跑，倒楣的都是我國需要看護工的雇主，這樣合理嗎? 合法雇主的權益政府有保障嗎？弱勢、失能者及其家庭權益卻長期被忽視，現在又被凍結，政府有何良策可以應急協助這些家庭嗎?現行的移工政策，在國際壓力下，一味的維護移工人權，雇主相對弱勢，逃逸(失聯)的罰則毫無嚇阻作用，國內又因為勞動力嚴重短缺，黑市勞動市場熱絡，查緝困難，26萬個社福類移工的雇主，惶惶不可終日。

為減少人員跨境流動，也為台灣社會亟需看護的弱勢家庭請命，日前在立法院向衛福部提出建議，針對國內失聯移工，在受完刑事罰或行政罰後，讓他們接受一定的長照訓練後，輔導成為社福移工，既可解決當下移工缺口的燃眉之急，也可避免移工入境，所帶來的防疫風險。這項建議提出後，雇主團體的反彈很大。但建議讓失聯移工就地合法是參考美國對非法移民大赦的做法，是一項可供社會先進思考的移工政策，但並非鼓勵非法，而且應該是因應疫情與移工的嚴重不足，只有一次性；必須搭配後續的失聯脫逃等嚴懲的修法，才能夠讓合法的雇主安心。因此，這項建議的兩項前提，一是保障和獎勵合法，二是嚴格取締非法，這兩項前提是我的信念。目前持續留在台灣的失聯移工，仍然是許多家庭遇到緊急狀況時的重要幫手，讓現有的失聯移工合法化，只是目前為了救燃眉之急的務實措施，還要有配套措施，必須修法提高對逃逸移工的刑責與罰款，還要嚴懲非法仲介、非法雇主，讓移工願意守法，不敢逃，不能逃，合法雇主才能安心。

為減少跨境流動，勞動部希望國內雇主優先留住期滿續聘移工，依照上述邏輯，建議亦可考慮核發自行到案（不須收容）之失聯移工可在有班機遣返前予以臨時工作許可證，並將此些移工分配予各外展服務NGO團體統一調配運用，不僅能立即補充缺工行業勞動力的需求，亦可增加失聯移工到案意願，減少移民署收容負擔。目前移民署亦已經參考日本、韓國、新加坡等鄰近先進國家的作法，研擬提高逾期罰鍰、延長管制期間、增訂容留、藏匿、隱匿單純逾期外來人口罰則等相關修正條文草案，希望行政院儘速送交立院完成法制作業。

為了躲避查緝，他們生病不敢看醫生，也不敢領口罩；雇用這些人的雇主則擔心面臨15萬到75萬元的罰鍰而不敢通報，這都是讓5萬名失聯移工成為防疫破口的最主要原因。擴大失聯移工自行到案的專案是一次性的專案，乃疫情風險控管下的非常手段，專案結束後，加重處罰非法仲介和失聯移工。失聯移工如果被查獲就會失去原有的工作身分，被驅逐出境後也將不得返台工作。透過這項專案可思考予以立即補充缺工行業勞動力需求，亦可以降低境外移入的移工成為防疫破口，失聯移工如果被查獲就會失去原有的工作身分，被驅逐出境後也將不得返台工作。

過去我曾經主持勞動部「防制外籍勞工行蹤不明對策」研究計畫，針對逃逸外勞人數節節高升的現象，建議考慮放寬申請外籍勞工之產業別及資格；關注申訴服務處理情形、效率與適時降低外籍勞工環境壓力；加重處罰非法仲介與非法雇主；課予逃逸外籍勞工應有之責任；考慮採行繳納入境保證金制度；成立調度派遣鐘點式勞工機制；逐漸放寬外籍勞工在臺居留限制。為了根本改善移工發生失聯或外來人口逾期滯留的情形，以及防杜渠等滯留在臺的誘因，勞政機關及其他權責機關，應從源頭強化審查機制、精進管理措施、改善勞動力市場缺工問題等應處作為。針對非法雇主、仲介部分，本人仍建議採取嚴厲手段加強取締，並鼓勵逾期外來人口踴躍舉發非法雇主、仲介，依法追究非法雇主或仲介法律責任並支付當事人相關返國旅費。

目前《入出國及移民法》容許失聯移工即使被驅逐出境，仍可在1到3年後再返台工作，不過《就服法》的子法與相關審查標準卻規定，有「逃跑紀錄」的移工，將不得再以藍領勞工身分進到台灣。這些規定雖然是近30年來移工政策累積的結果，但法規、雇主、仲介等因素都使得移工不得不逃跑，一時之間的確很難大幅度改革；但在防疫當下，至少要在上述一定期限與條件下，「重新給予失聯移工合法身分」，才能藉機反省、思考移工政策的錯誤之處。

（作者為立法委員）