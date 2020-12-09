2014年我參加在澳洲舉辦的國際監察會議，見到了澳洲、紐西蘭和南太平洋各島國的監察使，共逾20人。在幾天開會相處的過程中，深深感受到澳洲白人的偏狹、自大，對南太平洋各國的原住民族代表彷彿視而未見，既不關心他們的意見，也完全不在乎當地居民的處境。我在會中表達了對監察實務的經驗和看法，他們不感興趣，也根本不想理解。

當時，我心裡想，這就是真正的「白澳」了！即便是以傾聽民意、伸張正義為使命的監察工作者，也擺脫不了白人沙文主義的傲慢與偏見。這正是當前以美國川普為首的「五眼聯盟」（包括美、加、英、澳、紐）政界人士的族群偏見和霸道作風。一方面，他們堅持白人至上、英語獨尊，強調「基督新教文明」的優越性，並將其等同於「普世價值」，是維持國際秩序的唯一標準。另一方面，則強調有權維持軍事優勢地位，遂行全球霸權，可以隨時隨地派軍在全球各地巡弋，即使傷害無辜的平民百姓，也不必接受國際法庭和刑事審判的制裁。而所謂的人權平等、國際正義，都只是空話一場！

澳洲政府近日承認該國軍人在阿富汗犯下滔天罪行，濫殺無辜，至少有39人不幸罹難，但涉案的軍人卻只是解僱而不必接受審判。另外，報告指出，有14歲的當地少年被割喉殺害，這真是令人髮指！但澳方卻仍然獲得英、美等國政客的聲援。簡言之：在這些人的眼中，只有白人的命才是命，至於第三世界人民的生命尊嚴卻不值一顧。

但是，在中國大陸官方的公開指責下，澳洲政府近日卻開始轉向了。他們發現，如果得罪了第一大貿易夥伴中國，堅決拒買澳洲貨，不但農產品、紅酒、龍蝦、煤炭和其他產品受到扺制，而且近500億美元的貿易順差很快將面臨逆差。澳洲國內的選民壓力，恐怕會導致內閣解組。於是，總理莫里森表明「澳洲從未站在圍堵中國的陣營中」，這顯然是在經濟壓力之下尋求轉圜；但能否改善急速降溫的中澳關係，卻在未定之天。

在澳洲前總理騰博爾的離任演說中，曾警告澳洲內部民粹主義崛起、反移民浪潮勃興的趨勢，他呼籲莫里森不要讓種族主義、族群分裂與內訌成為澳洲的政治文化。由此可見，文明的衝突不僅出現在澳洲與中國大陸之間，同時也存在澳洲社會內部，一旦惡化了，就會像當前的美國一樣面臨分裂與對峙。

但是，經濟實力的消長卻不會是唯一的決定因素。大國政治錯綜複雜，牽涉殊廣，不一而足。以今年前7個月的中歐貿易為例，進出口總額3287億歐元，中國首次超越美國成為歐洲第一大貿易夥伴。另外，自中國大陸出發的一帶一路中歐班列也在疫情之中逆勢成長，近幾個月來每月自都超過一千列，足見雙方經貿互動之熱切。

但是歐洲內部反華的輿論和報導依舊層出不窮。由此可見，在政策溝通、設施聯通、貿易暢通、資金融通之外的「第五通」，也就是民心相通，才是化解文明衝突、促進雙方互利共贏的關鍵！

（作者為中國文化大學教授）