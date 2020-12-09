12月10日是世界人權日，有多場相關活動。其中有2場記者會特別值得關注，一個是由無國界人權觀察團主辦的「體檢當權者」，另一個是由國家政策研究基金會主辦的「告別中天！訣別新聞自由」。這兩場記者會要對話的對象都是民進黨政府。

民進黨由街頭抗爭的黨外，到如今大權在握，施政風格卻宛如走回當年的戒嚴時期。從完全不跟外界做任何溝通就逕自開放萊豬進口，到惡意駁回中天新聞台的換照申請，成為台灣民主化以來，第一個關掉新聞台的政府。標榜「人權立國」的民進黨政府，罔顧國人的食安與健康、徹底摧毀台灣的新聞自由，所作所為明顯違反了多項《世界人權宣言》的規範。例如第25條的食安和第19條言論自由和新聞自由的保障。

正是因為全面執政的民進黨政府已違背了以人權起家的承諾，才逼得「老黨外」、政治犯、野百合學運成員、黨外雜誌創辦人、工運人士、獨派大老、人權學者…，不得不站出來，共同針對當前台灣的人權狀態進行體檢。

這些人中，不少當年都曾和民進黨的前輩們，一起在街頭上爭取民主自由人權、為台灣的民主運動開疆闢土，甚至曾經為民進黨走上了權力的高峰而歡欣鼓舞。然而，如今他們卻被迫要揪心的問：今天的當權者究竟是人權的推手，還是殺手？這令人傷痛的人權民主大倒退，孰令致之？

以「使通訊及傳播事業的管理能超然於政治力影響」為宗旨成立的NCC，經歷扁、馬兩任綠藍政權，都謹守獨立機關的分際，不料卻在蔡政府任上失節，成了政治的打手。

12月10日，一起來哀悼台灣人權自由民主之死！