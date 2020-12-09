媒體報導，台灣連續發生單日新增20多例新冠肺炎移入確診，主要集中在外籍移工，累計確診迅速突破700大關，至12月8日止，已有718人染疫，也為台灣的防疫拉響警報。除此之外，未曾發生確診的我國獄所機關，日前亦出現新冠肺炎染疫的情事。

一名周姓通緝犯11月27日自菲律賓返國，入境時遭到航警局逮捕歸案，一採時未檢出新冠肺炎，後送至桃園監獄服刑，不料服刑才2天，周男即出現異狀，通報後經二採於29日確診，隨即轉送防疫醫院隔離。此為我國矯正單位所發生第一起收容人犯的感染事件，值得各界重視。

自從新冠病毒肆虐全球以來，許多國家的監獄已出現人員嚴重感染病毒情事。斯里蘭卡首都可倫坡郊外的馬哈拉（Mahara）監獄，發生受刑人暴動，起因是監獄受刑人不滿獄中感染新冠肺炎的人數激增（截至11月28日，該監獄累計有超過1000例確診，並有2名受刑人病歿）；因此受刑人衝破牢房與獄警發生衝突，暴動從白天持續到夜間；雖然最後被警方平息，但已導致8人死亡、55人受傷。

另外，獄政人員染疫情事亦在他國相繼傳出。韓國大邱地區的監獄出現首例新冠肺炎確診病例；一名獄警是「新天地」教會的教徒，並與許多教會成員私下接觸；於11月24日確診，而曾經與這名獄警接觸過的37名在押人犯也已全被隔離中。

美國監獄的染疫情形更是嚴峻，紐約市的雷克島監獄，在11月7日有96位囚犯的新冠肺炎檢測結果為確診，但至11月27日感恩節的後一天，暴增到759人，增加近八倍，甚至也有31名監獄員工確診。以上現象，顯示病毒在獄中傳染速度驚人。

日前傳出，號稱「天下第一所」的法務部矯正署台北看守所，近期因超收犯人狀況嚴重，原核定可收容總人數2134人，目前竟已收容2500人，超收16%。由於看守所擁擠不堪，該所所長表示，北所羈押禁見被告已超額收容，出現床位不足的嚴重困境。試想上述場所若發生新冠病毒傳染，後果將不堪設想。

目前台灣監獄囚犯收容密集，一旦有人確診或有潛在感染者，勢必會造成極大的傳染風險。只有事前周全的防疫措施，以及備妥嚴密的應變機制，才能防範及減低新冠病毒的嚴重傷害。

（作者為宏國德霖科技大學講座教授）