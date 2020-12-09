就在台灣朝野上下都還為了明年初即將開放進口的萊豬爭論不休，駐日代表謝長廷此刻又丟出了「核食」來模糊焦點，簡直就讓國人心力交瘁。大家只想問，放完萊豬又要放核食，接下來還要為了所謂的「國際參與」、「國際支持」，讓台灣老百姓吃下什麼東西？

蔡英文在2016年競選總統時曾號稱自己是「最會溝通的總統」、她的政府將會是「最會溝通的政府」。可是無論是從她第一次任期內包括年金改革、轉型正義等政策的推動，再到近期的萊豬、核食風波，老百姓都不見蔡總統親上火線與民眾溝通。相反地，民眾只看到蔡英文不斷地變成若干年前，她自己親口批評的那種「對人民的痛苦沒感覺」、「自我感覺良好」、「欺騙人民」的「不合格」執政者。而且在2020年總統大選連任成功之後，蔡總統就越來越少出現在國人的眼前了。

相反地，從年初新冠病毒的疫情爆發，流行疫情指揮中心指揮官陳時中在當行政團隊的門面負責宣達政令。8月下旬當蔡英文拍板片面宣布要讓萊豬進口，出來負責承受反彈聲浪的就變成閣揆蘇貞昌，再加上陳時中、經濟部長王美花和農委會主委陳吉仲。現在行政團隊有點頂不住了，又找了謝長廷把福島核食的問題丟出來，轉移一下大家對於萊豬的注意力。可是自始至終，蔡英文本人都沒有讓這些口水噴到自己身上，而是躲得遠遠地讓其他人去承受。

至於這些人為什麼願意承受，講好聽，是既然位居高職就有責任和義務承擔。換個角度說，就是因為還想要繼續坐在這個位子上，不貢獻一點什麼的話，又怎麼證明自己比其他想坐在這個位子的人更有資格呢？這種氣氛一旦在政府部門裡面形成之後，影響是非常深遠的。長久下來，無論是在政務官的選用還是事務官的提拔，都只是在虛耗國內有潛力的優秀公職人才，讓他們不得不把心思從專業素養，轉移到了高度政治化、利益化的職場文化。

在這樣的情況下，原本應該中立的單位比如檢調或是NCC，又要怎麼維持中立呢？顏色不對的媒體因為批評執政黨要被NCC裁決能不能通過換照，結果會怎麼樣？答案大家都已經看到了。未來公權力單位裡只看顏色不看是非的情況，只會越來越普遍。

（作者為口譯工作者）