一向在「武統」議題上積極發聲的陸媒《環球時報》，近日藉由報社年會再度掀起「以武促統」熱議。或許因為中共五中全會仍以「和平發展」定調兩岸關係，或許因為「武統派」代表李毅陷入負面輿論風波，此次《環球時報》不再明目張膽談「武統」，而把軍事施壓納入廣義的「和統」範疇之內，以「擦邊球」方式表達鷹派理念。

今年的《環球時報》年會上，大陸涉台專家似乎一個比一個激進，台灣的統派與會者亦有人響應「和統無望」的主張，當有台灣學者主張兩岸心靈契合、大陸不應脅迫式統一時，不僅遭到現場大陸學者打臉，更有不少大陸網民群情激奮指控其「獨台」、「騙子」，連藍營背景、立場反獨的學者都受到攻訐。這種氛圍像極了30年前兩岸智庫學者交流剛剛啟動時，雙方互不相讓、一言不合就「開罵」的場景，此乃兩岸關係嚴重倒退的標誌。

如果單從媒體網路上、名嘴口中、學者的文章裡去了解今年的兩岸關係，相信沒有一個人會否認，如今的台海已經逼近再度開戰的邊緣，更不會有人認為，兩岸的政治分歧有希望透過和平協商的方式解決。但如果拋開輿論場的喧囂、走出網路同溫層的謾罵，回到真實的兩岸庶民社會，聽一聽老百姓的聲音，就會明顯發現，兩岸民眾根本沒有打仗的預期和準備，網路上「仇陸vs.仇台」情緒更沒有蔓延到現實。

試問：綠營政客和名嘴天天把反中資、反滲透掛在嘴邊，可現實中有誰去抵制台北「海底撈」餐廳、有誰去汪小菲開的「S酒店」抗議嗎？疫情期間台灣網路霸凌陸生、陸配成風，可現實中聽到過有陸生、陸配被台灣民眾欺負嗎？同樣，大陸網民一陣陣「反惠台」呼聲似乎要把北京對台政策掀翻，可現實中看到有哪個大陸憤青跑去砸85度C、王品牛排的場子嗎？大陸網路社區充斥「台巴子」、「島蛙」的辱罵，可現實中出現過在陸台商、台幹、台生被人攻擊的案例嗎？

只要撥開網路民粹的迷霧，我們就能看到，最廣闊、最基層、最淳樸的兩岸庶民社會，仍然彼此保持著那份朦朧而親切的好感，這種好感無疑來自同根同緣的文化背景，也是中華文化深深扎根民間社會的旺盛生命力。以旺旺中時集團的《大陸人在台灣》與《台灣人在大陸》徵文為例，兩岸撰文者或許沒有專家學者的理論素養，亦沒有名嘴報人的文筆辭藻，但他們點點滴滴的肺腑真言，都讓我們找到了兩岸和平最良善的力量。

兩岸之爭，表面上是統獨之爭、政治制度之爭、國際空間之爭、生活方式之爭，實質上仍然是中華民族探索現代化道路的方向之爭。正是因為這承載了一百多年中華民族的興衰榮辱，過於沉重和恢弘，如果不能以宏大的格局把握歷史全貌、以高超的智慧理性分析情勢，就很難看清兩岸之爭的實質，也很難找到兩岸共存共榮的解方。原本最好的途徑，是兩岸出現歷史性的偉人、哲人或大師，就如同當年辜振甫、汪道涵二老，站在全民族的高度，自上而下地解決爭端、尋求共識。

然而，兩岸歷經30年高速發展，經濟繁榮、物質主義掛帥，政治上從「強人統治」過渡到「常人治理」，思想學術上也陷入功利化、套路化、民粹化的迷途。今天的兩岸，哲人已遠去，大師不復來。當那些看似為兩岸「指點江山」的學者，表面上激揚文字、揮斥方遒，內心只不過為了刷流量、當網紅、謀一己利益時，我們還要被這些價值堪比垃圾的訊息牽著鼻子走？我們還有必要把這些垃圾言論當做「主流民意」或「菁英觀點」嗎？

請回到庶民社會尋找真實的兩岸民意！這裡有兩岸和平的訴求，有和諧良善的親情，有同屬中華民族、炎黃子孫的天然共識。不要再把所謂專家們、名嘴們、網紅們的垃圾訊息太當回事，「兩岸一家親」的點點滴滴，庶民社會能真切感受。