大陸全國台研會會長戴秉國突然卸任，由曾任全國台聯會長的汪毅夫接棒，判斷台海情勢可能稍微緩和，以及應對西方對中共圍堵，大陸所作的因應。

觀察此次人事異動，與其討論汪為何接棒，更應該先看戴秉國為何卸任。過去兩年在川普政府帶頭抗中下，全世界的反中氛圍已形成一定氣候，許多歐洲國家也都在修法，因應大陸在經濟、科技、軍事等各方面的迅猛發展。

戴秉國官至副國級的國務委員，曾任中共中央外事辦主任，是大陸資深且重要的外交官員，歐巴馬時代，曾多次參與中美經濟戰略對話。在此項人事公布前，他曾於10月27日參加中國社科院舉辦的一場中日關係座談，11月20日參加中印高級別二軌對話，在大陸官媒的報導中，都僅提到戴是「前國務委員」，沒有提全國台研會長的頭銜。

可見面對複雜的國際政治挑戰，戴秉國早就先被派去「忙別的」，正式離開台研會，可視為大陸要借重戴秉國對歐巴馬時代閣員的熟悉，和外交及對美長才，處理拜登新局及更棘手的西方圍堵挑戰。

再看汪毅夫，他曾任大陸全國台聯會長、台盟中央常務副主席，祖籍台南，出身廈門，還是習近平擔任福建省長時的副手，除了兩岸關係，汪對台灣的歷史和民情也有很深的鑽研，時常發表小品或散文，感性介紹台灣。

拜登即將上台，一般認為中美緊繃關係會稍微緩和，連帶兩岸關係也能因此減少些對抗，讓汪毅夫任台研會長，也能為兩岸經濟社會要如何推進融合發展，多集思廣益。