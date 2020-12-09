台灣今年經濟表現出色，主計總處將成長率預測值由原來的1.56%調高到2.54%，顯著超越國際貨幣基金預測的1.9%，英國《經濟學人》雜誌更看好，估計將超過2%，可能是數十年來首次超越大陸。表面看來這是個好消息，深層觀察卻可能是一個大警訊，國人切勿自滿，更不可掉以輕心。

首先，台灣經濟成長未必真能超過大陸，經濟研究機構惠譽日前提高對大陸今年成長率的預測到2.7%，超過《經濟學人》對台灣經濟成長的預估；就算台灣今年成長率真的超越對岸，也只會是偶發的特殊，明年大概就會消失。

台灣今年的優異成長奠基於三大事實：一是疫情控制得宜、未大規模關閉消費場所；二是資通訊產業得利於「轉單效應」出口大增；三是台商在全球生產鏈重組下回台投資。但台灣的相對優勢會很快弱化，疫苗即將在各國展開接種，大陸疫苗研發也居領先地位，台灣第一項優勢很快就會削弱。第二項轉單優勢將會持續，但企業會因成本考量迅速調整而逐漸轉弱。第三項台商回流優勢，會因拜登對中國政策較為和緩而逐漸減少。

無法與大陸市場硬脫鉤

因此，雖然國內有機構預測台灣明年將有4%成長率，但路透社綜合多家研究機構預測，更認為大陸將在今年較低的基礎上、於明年跳升到8%左右，是台灣的兩倍之多，回歸到長期超越台灣的「常態」。若將偶發的特殊現象認定為未來的「新常態」，並申論台灣經濟不必靠中國大陸，未來就該如何如何，顯然是患了幼稚的「意識形態偏執症」。

其次，不管是依經濟學理或實務，貿易和投資都會因運輸、營運和管理的成本，深受距離、種族或文化的影響。所以，放棄大陸這個近在咫尺、同文同種的便利市場，而去追逐遙遠的歐美市場，絕對是件捨近求遠、費勁耗力的辛苦工作。這也是為何愛爾蘭或英國對其他歐盟國家的出口、加拿大或墨西哥對美國的出口，都占到總出口的半數以上。韓國雖然和歐美都簽了自由貿易協定，但對中國的貿易量還是保持首位，已超過25%。台灣若刻意遠離中國市場，當然要付出巨大的經濟代價。即使目前對中國市場仍大幅依賴，在缺乏重要的自由貿易協定加持之下，經濟成長都只能在「保1」或「保2」間掙扎，若和中國市場硬脫鉤，可能立刻轉為負成長，請問台灣民眾會忍受這樣的經濟嗎？

這種反中的貿易論點，經常指責陸方為「黨國資本主義」，違反自由貿易精神，動輒攻訐大陸以貿易為武器進行政治性報復，迫使對手屈服妥協，譬如近日澳大利亞紅酒遭大陸高關稅制裁事件。這種論點乍看是有幾分道理，台灣也曾遭北京以限制陸客來台為懲罰手段，感同身受在所難免。

然而，大陸也是世貿組織（WTO）成員，對其任何違反世貿規範的作為，其他成員按理都可在世貿架構下對其提起訴訟，求取獲得公正對待和適當補償的機會。我國在1980年代深受美國以該國301條款進行「貿易歧視」，動輒威脅將祭出高關稅懲罰，才認真申請重新加入世貿組織，尋求其架構內之保護。如今美國對中國存有大額貿易逆差，即公然違反世貿規範、任意對中國2500億美元出口祭出25%高額關稅；而我方事實上也違反世貿第1條「非歧視原則」規範，單獨歧視大陸、禁止陸方一成農產品項目、1成5工業產品項目對台出口。美國和台灣的作法，就比大陸「高尚」許多嗎？

大陸經濟好台灣就會好

對於一個快速成長，經濟規模即將成為全球首強的大陸，民進黨政府長期控訴藍營「親中賣台」，天天喊著經濟必須和其脫鉤，今年1到10月對其出口依賴不減反增──從馬政府的39%一路升高到43.6%，6月分更狂飆到46%。在此狀況下不知謹慎應對，而竟然敢於和對岸進行政治對抗，以全台灣人的經濟安全為賭注和對岸進行政治賭博，完全是既危險又不負責任的賭博行為。反中媒體不僅經濟失智，還搖旗吶喊來麻痺國人，既可悲又令人痛恨。

打開過去25年兩岸經濟成長曲線圖，可以看得很清楚，大陸經濟好台灣就會好，大陸差台灣不會好，台灣想斷絕大陸市場，單靠自己的關鍵技術和智慧財產自立自強，走出自己的路，完全是被意識形態綁架，忽視重要事實的「經濟失智」，有必要加以澄清，以免誤導台灣社會，特別是決策者，錯誤的政策選擇，將危害國家社會發展。