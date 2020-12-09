我，從小至今這段歷程，可以說是幸運的，也可以說是令人感到唏噓的。

為什麼呢？這可以由很多地方說起，打小，約莫是國小三年級開始，我的父親，為了給家庭更好的生活條件，毅然決然，遠赴大陸工作，留下在台灣的母親與我。生活成長中缺乏父愛的我，物質卻不匱乏，並且每到了寒暑假，就是我們一家團聚旅遊的日子，從一開始的蘇州、北京，再到深圳、香港，南京、昆山，而後重慶，最後又回了深圳，這些地方，都有我們一家至少半個月累積的足跡，也可以說是去LONG STAY了。

半壁江山留下足跡

跟著父親，我也算待過了不少發展中的城市，而每次我們轉戰他地時，這個地方就繁榮了，彷彿是開拓的先驅者，留下一地繁華即揮一揮衣袖，告別這段回憶。

也因為我們家庭酷愛旅遊，萬里長城、九寨溝、昆大麗香等等知名古城，北至大連、呼和浩特，南至海南，都有我們留念的記憶。孩提時代直至今日，閱覽過無數名勝風景，相對其他人而言，這些閱歷及體驗於我，是幸福的。

那，又從何而說唏噓？

或許是因為我正好經歷了大陸經濟崛起的那個十年，我特別懷念以前周庄的一塊錢三個包子及當我說出我來自台灣時，當地人臉上嚮往的神情；而現在，一塊錢已無人稀罕，而提到台灣時，取而代之的不是艷羨的表情，有時是帶點輕蔑的，有時則是毫無感覺的，就像輕輕帶過的，喔，台灣人啊。很少會再有人很興奮地詢問我寶島的情況，許是網路發達了，透過手機就可以瞭解不少兩岸的資訊，更有可能的是台灣當局及部分台灣人對大陸的仇視態度，改變了他們對我們的想法，這一點即是很令我感到難過卻又無力的，對我來說，我是台灣人，也是中國人，我們本是同根生，為何相煎要太急？

感嘆時下兩岸局勢

稍微認真讀點歷史的人都知道，早期漢人移民來台，與台灣人通婚，才有了現在的漢族，要我說的話，真正的台灣人，反而是居住在台灣這塊土地的平埔族及高山族吧！身上流著相同的血脈，卻要指著自己祖先根基不認，崇洋媚外的討好著語言不通、地緣遙遠的異族，這不是捨近求遠、本末倒置嗎？

因為在大陸的記憶讓我非常開心，於是在大學期間，我選擇了豐富自己的學路，前往上海交換讀書，交換期間，我則是獨自地體會了當地的民情，並且使我頗有收穫。以課業來講，同儕競爭激烈的大陸同學，相較於台灣學生，競爭力不需要我多說，並且以上海市國際大都市來說，能與世界接軌的舞台，更是不在話下，而雖然有日新月異的科技都會區，美麗的老城區依然保留完好，老上海的風情，以城隍廟、豫園最為代表，一個城市的美好，不僅在於她有多新多進步，也在於她是否保留初心、不忘本。

說個我在上海難忘的故事吧，當天提早下了課，習慣了手機支付的我，心血來潮想搭個公車去溜躂，結果忘了帶錢包，因為無法投幣，及沒有大陸身分證，無法使用支付寶上公車掃碼，遙遠的宿舍又讓不想打退堂鼓的我望之卻步。情急之下，我就詢問身邊的路人，是否可以手機轉帳跟他們換現金來搭車，接連幾個路人可能持著防人之心不可無，都有點怕怕的，不太敢理我，或也跟我一樣沒帶現金。

正當我愁眉不展有點想放棄時，這時候一個好心的阿姨就說小姑娘，這些零錢給你吧，轉帳什麼的就不必了。我當下如撥雲見日般，好似人生有了新的希望，當下跟阿姨連忙道謝，還拍了手上的零錢發了朋友圈，感嘆上海的人情味，就算僅僅只有四塊錢，但給人的卻是一個感情，一種對於人情冷暖的感念，就好像這世界沒有人會丟下你，依然會有人在雨中幫你撐起一把傘，其實人與人之間是相對的，你對著鏡子微笑，他人也會報你以微笑。

說到這，我更感嘆時下海峽兩岸的局勢了，別人對你拋以橄欖枝，你卻非要雞蛋裡挑骨頭，自己築起一道冷戰的防禦牆，那你覺得對方應該要一直熱臉貼冷屁股嗎？

策馬馳騁在原野上

中華文化是博大精深的，很多人都問我喜歡大陸的什麼，通常我第一個回答的是「公園」！為什麼呢？可能是因為我像個小孩子吧！大陸的公園不僅有遊樂園、好吃的畫糖、趣味釣金魚，還有和善的甩鞭爺爺可以讓你也體驗體驗一把，對於從小看著台灣的公園，頂多鞦韆、溜滑梯，興許來個湖，這樣的大陸公園，則是我一直很著迷的。

再說個私人嗜好，從小就喜歡騎馬的我，隨著年齡增長，從公園的一圈三百塊錢，到了去馬場上馬術課程，而台灣跟大陸的差別又在哪呢？首先，台灣因為不產馬，進口的舶來品馬，每隻都是身價不斐且嬌生慣養著，不僅俱樂部門檻高，連平常想見一面都難，可謂真正的貴族運動。

而大陸那邊，因為自古就產馬，所以並不算太稀有，加上幅員遼闊，用簡單的話就是「愛怎麼跑怎麼跑」。雖說安全上稍微有點疑慮，但策馬馳騁在原野上的快感，又是有幾人能體會到的呢？

在溧陽的天目湖畔、青海的祁連山脈、鷹潭的龍虎山步道，甚至是桂林陽朔的月亮湖畔，有牧民自家豢養的馬匹、有退役騎兵老教練的神駒，青的、花的、白的、棕的，每一匹每一匹，每每回憶起，都在我的腦海裡無限奔馳、延伸，彷彿要帶我回到那恣意暢遊的過去，而這些難得的跑馬經驗，是我在台灣從未體會過的，有別於人工訓練場的風光，這些點滴，將我的回憶雕琢得更為閃閃發光。

兩岸的美等你看見

而說實在，大陸許多景點，正是秉持著數大便是美，廣袤的草原、巍峨的山峰、聳立的紫金城等等，因為地大物博，所以有著無數的美景。而台灣呢？台灣當然美，但比的不是高聳入雲的建築及綿延不絕的古城牆，我們有的是小而美而精緻的景點，有時帶點異國色彩、有時點綴些特有記憶，甚至是我們「曾經」最著名的人情味。我認為，都是很美的，就像羅丹大師所說「生活不是缺少美，而是缺少發現」，當你一抬頭，湛藍的天、蓬鬆的白雲、一望無際的海岸線，都是我們的美。

每個人，從出生就與眾不同，而台灣與大陸，可謂相似也可說是截然不同，但細想一下，擁有最近的距離、說著相同的語言、使用相近的文字、有著相同的文化根柢、甚至可能流淌著相同的血脈，你說，我們是不是一家人呢？（袁晴陽／台北）