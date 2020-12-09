蔡英文總統8日受邀在美國「國際民主協會」（NDI）的年會上，以視訊方式發表演說，讚揚美國民主黨對民主的貢獻，並提到台灣的民主經驗，稱共享價值觀讓台美關係空前緊密，但就是絕口不提自己反民主的作為，反而說自己也飽受假新聞與假消息之害，顯然是想文過飾非，但問題是「若欲人不知，除非己莫為」，難道她真能杜天下悠悠之口？

在視訊演說中，蔡英文提到美國總統大選的投票率創新高、剛剛逝世的非裔眾議員路易斯對美國民主的付出、美國副總統當選人賀錦麗與聯邦眾議院議長裴洛西對美國民主的貢獻。

蔡英文特別強調民進黨與自己對台灣民主與促進言論自由的貢獻，表示民主與言論自由是台美之間共同的價值觀，也是台美關係空前緊密的主要原因。

問題是，美國選民以選票否定川普總統的胡作非為，是一種正向發展。但是，蔡英文關閉中天新聞台52頻道與主動取悅美國開放萊豬進口卻是一種民主倒退。

在演說中，蔡英文絕口不提關閉中天新聞台與開放萊豬進口引發的軒然大波，甚至還說她的政府飽受「假新聞」與「假消息」之苦，言下之意不啻告訴美方千萬不要相信任何對蔡政府不利的「假新聞」與「假消息」。

她的說法不禁讓人想起武俠小說大師金庸的名言「說謊者總是會不時找機會補洞，預留後步。」人盡皆知，說一個謊話，往往要用一百個謊話來補救。

當然，蔡英文說了這樣一個瞞天大謊，當然是希望美國總統當選人拜登明年召開的「民主峰會」（Summit of Democracy）不要忘了邀請台灣。

峰會名稱不用「民主國家峰會」（Summit of Democracies）而用「民主峰會」，主要是拜登自己的想法。這樣做的目的在於能讓主辦單位在發出邀請函時有更大的彈性空間，不至於受限於成熟的民主國家。

再者，這樣做的另一個好處就是對一些曾經是民主或民主化但卻在自由、民主、人權倒退的國家，可以不發邀請函，以示懲戒。

蔡英文常自詡為民主國家，美國與許多民主國家也常讚譽我國為「亞洲民主燈塔」，若是未獲邀請參加「民主峰會」，台灣必然成為一大世界級笑話。

問題是，凡走過必留下痕跡，「若欲人不知，除非己莫為」，蔡英文的「假民主之名，行獨裁之實」，遲早會大白於天下。

（作者為淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授）