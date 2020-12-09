美萊豬、日核食、洋垃圾，似乎是蔡英文奪權後，台灣的新氣象。說是要捍衛台灣人民的主權，不但是對大陸的出口依賴度來到史上新高，什麼鬼主權都沒捍衛；如今在進完洋垃圾、吞飽美萊豬後，「助」日代表的謝長廷，看台灣人的肚子還剩些空位，準備幫大家捍衛吃輻射食品的主權了。

當然，很多人會詭辯說，講「核食」不夠精準啦！因為根據「科學」定義，所謂的核食要符合某種科學儀器上可觀測到的劑量標準。但根據毒物專家顏宗海所說，諸如碘131、銫134或137等可增罹癌機率的物質，就無法被檢測到。更別說沒被監控的鍶90，半衰期長達30年。

這些都是專業科學認證，非理科的我，就不假掰說門外漢之話。本人只是不爽，為何台灣人吃了一輩子沒大礙的台灣豬後，卻死都無法出口至日本？早先的原因是口蹄疫，但這豬瘟已是二十多年前的往事了。倘若10年前的福島核食，都能讓日本人以科學理由甩鍋，為何23年前的口蹄疫，卻給了大和民族藉口遲遲不引進台豬？

難道台灣人的命不是命？如果「助日代表」給了「核食」是假議題的鬼話，為何這位「中華民國籍前宣誓不再從政」的代表，不在台灣豬農被美國人蹂躪後，幫引進台豬入日本，反而要幫日本人護航連他們自己都避著吃的輻射水產品？

更何況，美國人進口自己的毒豬還情有可原，雖也是十分荒謬，但去年台灣對美的出口順差為114億美元，為第二出超大國。反觀日本卻是台灣最大貿易逆差國，去年達207億美元，與美國有3倍的貿易缺口。請問根據互惠邏輯，哪有台灣人要進日本核食的道理？

或許有人會說，台灣人以不符合既有科學的論證，執意卡日核食，恐觸犯國際貿易組織（WTO）的規範，亂講！根據台灣人最愛比較的對手─南韓的前例，雖然一開始以核食疑慮遭WTO打槍，但在二審時逆轉，贏得WTO的背書，認為禁止核食入韓符合國際貿易規範。難道我們要承認台灣人的命，比不上韓國人嗎？

好，就算不顧慮科學、貿易、觀感、平等互惠、國仇家恨、歷史淵源與國際法規等議題，在此塞完萊豬後，硬是塞核食給台灣人吃，到底有何急迫性？這些福島鬼食品，難道是天山雪蓮，還是十全大補丸？為何本島有吞這些玩意兒的必要性？

答案是沒有的！換言之，這就是個喪權辱國的勾當。蔡政府在塞完萊豬後證明，台灣人的命比大陸人還不如；如今又要塞核食代表我們永遠比韓國人矮一截。如果要逆轉這宿命，只有一項，就是教教那位助日代表，台日貿易的確沒「核食問題」，因為台灣人根本不會吃，也想不吃。

相反的，要叫他趕快準備好行李，跟其日本主子說，「兩國只有『台豬問題』，你們日本人準備給我們好好的進口，不然就會侵犯WTO的貿易歧視喔；畢竟，新加坡與港澳人都在吃台豬了。而且啊，你們日本有多美國人3倍的對台貿易順差，本來就要多吃我們的滷肉飯啊；免驚啦，沒瘦肉精的！你當我們川普喔！？」

（作者為專欄作家）