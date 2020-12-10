無色覺醒》王丰：鄉愁彼灣淺淺海峽！歷史遺民夢的悲歌！

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第780集播出，由主講人王丰先生綜合評論理性分析：「鄉愁彼灣淺淺海峽！歷史遺民夢的悲歌！」

中國何時趕超美國？東風壓倒西風，中國如何壓倒美國？

大家的心裡面都有一個中國夢，年輕的時候讀余光中的《鄉愁》，讀到這一句，「鄉愁是一灣淺淺的海峽，我在這頭，大陸在那頭。」讀到這一句總有想哭的衝動；于右任先生也有一首詩《望大陸》，他說「葬我與高山之上兮，望我故鄉，故鄉不可見兮，永不能忘。葬我於高山之上兮，忘我大陸，大陸不可見兮，只有痛哭。」

這是上一代1949移民們他們的中國夢，充滿了憂患、充滿了感傷。而今我們這個世代的中國夢是積極的、奮鬥的，是前程遠大的、是無限美好的，更是澎湃洶湧偉大堅強的。我們到底什麼時候東風可以壓倒西風，又或者東風早已壓倒西風。

中國早已趕超了美國，只是我們不知不覺罷了，有哪些具體的指標呢？有哪些數據證明呢？有幾個重要的數據資料可以印證中國夢的實現為時不遠，經過70年的努力經營，中國是全世界唯一擁有全部完整工業系統的國家，中國擁有41種工業大類、207種工業中類、666種工業小類。在本世紀第一個十年，中國成為全球當今擁有聯合國的產業分類當中，全部工業門類的國家。

根據世界銀行的數據，中國在2010年超越美國成為世界第一大工業製造國，中國能夠達成這樣的目標，完全是拜改革開放之賜，拜中國非常高效率、高度執行力的政治體制功勞，全中國的老百姓胼手胝足，努力奮鬥的成果，中國的崛起乃是名副其實的和平崛起，這個和平崛起與美國戰爭崛起的模式大不相同。

美國之所以強盛是另一個模式，自己享受戰爭紅利，把戰爭丟給別人，從別人的戰爭當中大發戰爭財。回顧過去的歷史，美國主要利用兩次世界大戰，發了二比巨大的戰爭財，這或許就是「人無橫財不富、馬無野草不肥」的道理。

二戰期間，美國使用鋼鐵的總量高達8000萬噸，生產了8萬輛的坦克，底特律的克萊斯勒汽車廠，全部改裝成坦克製造廠，二戰期間一共生產了4萬輛坦克，全美國製造了30萬架的軍用飛機、 汽車230萬輛、火砲25萬門。

當年美國的GDP是2000億美金，德國才500億美金，當年的幣值有價值、錢大，美國的GDP2000億已經是全球第一。

言歸正傳，回到現在的中國，兩年前中國的國家製造業成長比例是全球成長份額的28%，成為驅動全球工業增長的重要引擎。更值得關注的是，全球500多種主要的工業產品當中，有220多種工業產品中國的產量位居世界第一。

另外一個值得拿出來比拚的指標，就是企業500強數量比較，根據財富雜誌2019年度500強企業排行榜，中國上榜的企業數量達到129家，第一次超越美國成為全球擁有500強企業最多的國家。

新冠肺炎疫情在全球肆虐，各國彼此在面對疫情的擴散，其政府的控制和執行能力形成鮮明對比。美國的川普政府佛系防疫政策的不作為，和大陸積極對應，可以說是全國上下同心協力團結奮鬥，形成兩個非常極端的結果，這也導致中美兩國在經濟恢復的速度快慢，呈現的一個非常明顯的對比。

中國大陸其實也列舉了兩個例證來印證中國趕超美國的一個大趨勢。一個是賓士公司第三季度的利潤有三分之一是來自中國大陸；另外一個例證是，今年以來中國大陸的電影票房收入，已經超過20億美元，首次超過美國。這都足以說明，中國超越美國、東風壓倒西風是現在進行式，而且即將成為現在完成式。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！