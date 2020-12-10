依主計總處日前公布的資料，我國今年的超額儲蓄將首度升破3兆，五年來（2016～2020）累計已逾13兆，這筆資金相當於中央政府年度預算的6倍，其規模之龐大可謂空前，這筆龐大的資金若不被引導到實體投資，對台灣經濟將帶來極大的風險與隱憂。

談超額儲蓄先要明白何謂儲蓄，儲蓄這個詞彙容易讓人聯想到存摺裡累計了多少存款，然而國民所得統計所談的儲蓄沒有累計的概念，它不是存量統計，而是流量統計，所謂儲蓄指的是今年的所得減掉今年的消費所賸的餘額，例如今年我國的國民所得毛額（GNI）有20兆，加上國外經常移轉收支淨額後，減掉國民消費後的餘額7.7兆，這就是國民儲蓄，這筆錢愈多固然代表家庭愈富裕殷實，但也反映有大筆的資金被閒置，省吃儉用固然是美德，但是當人們都少開銷而多儲蓄，將會使得商業活動清淡，經濟趨於蕭條。

面對這麼多的儲蓄，這麼多的閒置資金，最好的方式就是透過銀行把這些錢導入企業投資或公共建設，讓閒錢協助企業取得擴廠的資金，也讓閒錢投入改善生活環境的行列，如此一來，閒錢就不再是閒錢了。國民所得統計為了解有多少閒錢投入實體投資，以儲蓄減投資加以衡量，此即所謂「超額儲蓄」，若這個數值為負表示儲蓄太少，若為零表示儲蓄已全數導入投資，是最佳狀態，若為正值表示儲蓄太多，適度的超額儲蓄對經濟無害，惟過多的超額儲蓄就令人擔憂了。

何以這麼說，因為這些閒置資金不用之於此，必用之於彼，不導入實體的企業投資、買設備、建廠房，必流向房市、股市而炒股、炒房。流向實體投資可以累積資本存量，有助於生產力，而流到股市、房市會把房價、股價炒高，把這兩個資本市場弄得火熱看似繁榮，卻是隱憂重重而危機四伏，一旦失控，繁榮須臾便成了泡沫，而泡沫破滅的結果就是信心潰散，就是經濟蕭條，1930年代大蕭條、1990年台股崩盤，2001年網路泡沫幻滅、2008年次貸風暴席捲全球成了金融海嘯，無一不是熱錢、閒錢追逐資本市場，終至泡沫崩潰所致。

就以1990年為例，台灣自1984年超額儲蓄快速升高，連續四年超額儲蓄率超過10％，1986年甚至超過20％，這個紀錄迄今仍未被打破，1984～1990年累計的超額儲蓄高達2.7兆，占彼時GDP的六、七成，這正是「台灣錢淹腳目」的年代，這麼多資金流入房市、股市，股價、房價隨之狂漲，看似繁榮的經濟實則危機四伏。以股市為例，1988年初股價指數僅3,000點，次年秋天即升破萬點，再以台北市的房市為例，1988年初平均每坪不過14萬元，至1989年底已達31萬元。就在資本市場空前繁榮之際，1990年初疲態已現，短短半年股價從萬點跌破3,000點，經濟為之重挫，社會為之恐慌，多少人破產負債至今餘悸猶存，閒錢過多對經濟的危害，於此可知。

1990年距今已過30年，超額儲蓄的循環似有捲土重來之勢，2009年升破1兆，2014年登上2兆，今年首破3兆，我們把2009年至2020年的超額儲蓄加總起來已達24兆，已超過我們一年的GDP了，這麼龐大的超額儲蓄顯然不能用疫情、海外資金匯入來解釋，因為在今年疫情之前，從2009～2019年也已累積了21兆了，疫情、海外資金匯入確實讓超額儲蓄升高，但此前沒有疫情、沒有海外資金匯入也已達到空前新高，這說明其間有結構性的問題存在，什麼問題？那就是投資太少，尤其是民間投資動能太弱。

相較1990年代（1990～1999）台灣平均投資率26.6％，2000年代（2000～2009）已降至23.0％，最近十年（2010～2019）更降至22.0％，雖然政府去年說台商回台投資，會讓今年投資大爆發，但情況並不如預期，主計總處日前已把今年民間投資成長率調降至1.47％，事實上，若非半導體大廠持續投資，早已是負成長了。須知，台灣投資動能趨緩已非一年半載的事，而是長期的問題，既是長期的問題，又如何能寄望於一、兩年就出現什麼大爆發呢？政府官員用詞浮誇的毛病有必要改一下，否則必被人看輕。

觀察最近十年亞洲鄰國的投資率，韓國31.2％、新加坡27.3％、日本23.4％、香港22.7％，我們雖與日、港相去不遠，但和韓國、新加坡卻有天壤之別，尤其是與我國產業型態相彷的韓國，我們的投資率落後近十個百分點，而這又不是一、兩年的統計，而是十年的統計，這數字所反映的台韓差距，政府毫無察覺，仍成天以四小龍之首沾沾自喜，顯示謀事者的深度、廣度皆有不足之處。

我們認為，台灣當前超額儲蓄過多所引發的總體效應與1986年似曾相識，今天股市、房市的熱絡彷彿又回到當年的情景，政府自應未雨綢繆，以免重蹈覆轍。然而，長期而言，解決之道仍在於擺脫兩岸的意識型態，致力於改善投資環境，方能有成。看看韓國投資率如此之高，我們如此之低，執政當局能不害怕嗎？

(工商時報)