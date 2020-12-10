從文獻記載上看，諸葛亮似乎還沒有孔子高。

《史記．孔子世家》：「身長九尺六寸，人皆以長人而異之。」孔子身高九尺六寸，大家都詫異他怎麼能長那麼高。

孔子崇拜周文王，周文王長得更高。《孟子．告子下》：「文王十尺，湯九尺。」周文王十尺高，商湯九尺高。

變化趨勢 愈來愈長

以上這些還不算最嚇人，真正嚇人的是東漢學者王充對身高的看法：「譬猶人形一丈，正形也，故名男子為丈夫……不滿丈者，失其正也。」成年男子長到一丈高才算是正常體型，如果低於這個海拔，那就是矮子，故此古人管成年男子叫「丈夫」。言外之意，身高一丈的周文王也不是巨人，頂多是個正常人罷了。

哇！一丈都不算高，那多高才算高？難道先秦時代的男人都吃了特效增高藥，能比我們現代人高兩倍嗎？

相信聰明的讀者朋友早就有了答案：古籍中記載的身高之所以很高，僅僅是因為古代的尺很小。

古尺是不斷變化的，總的變化趨勢就是愈來愈長。

中國國家博物館有一把商代象牙尺，長一五．七八公分；上海博物館也有一把商代象牙尺，長一五．八公分。我們取整數，就算商朝一尺等於十六公分，那麼身高九尺的商湯才一．四四公尺，非但不是巨人，簡直就是侏儒。

周朝的尺比商朝長一些，雖然缺乏考古實物，但是民國早期的度量衡學者吳承洛先生根據文獻記載做過推算，推算結論是西周一尺在十七公分到十八公分之間。

如果這個推算符合史實，則周文王身高十尺(十尺為一丈)，大約是一．七公尺到一．八公尺之間。不過周文王活著時，西周還沒建立，他其實屬於商朝人，按照商朝尺，他的身高可能才一．六公尺左右。

成年男子七尺之軀

王充認為「丈夫」身高該滿一丈，不足一丈的不算正常人，他這話並非信口雌黃。王充是漢朝人，漢朝一尺已然增到二十三公分，一丈足有二．三公尺。但王充是在解釋商湯和周文王時代的「丈夫」，依據的是商、周兩朝的尺度，一個人不滿一丈，相當於不到一．六公尺或一．七公尺，確實略低於成年男子的平均高度。

尺度的大小在變，「丈夫」的詞義也在變，這個詞最初是指成年男子，後來就變成了妻子的老公。然後呢？人們再說成年男子，不再說「丈夫」了，改說「七尺男兒」或「七尺之軀」，甚至直接簡稱為「七尺」。

唐朝劉禹錫〈聚蚊謠〉云：「我軀七尺爾如芒，我孤爾眾能我傷？」我堂堂七尺男子漢，你們蚊子小得像麥芒一樣，我單槍匹馬，你們蚊多勢眾，但你們沒我強大，豈能傷得了我？劉禹錫口中的尺，其實不是唐朝的尺。唐尺和現代尺比較接近，官定量布尺和量地尺大約有三○．三公分那麼長，七尺即二．一二公尺。

劉禹錫有二公尺多高嗎？放心，他沒有。那他為何敢說「我軀七尺」呢？因為他沿用了魏晉時期或更早的習慣性說法。西晉陸機就寫過：「昔為七尺軀，今成灰與塵。」西晉一尺在二十四公分上下，七尺大約一．六八公尺。

魏晉以降，尺度迅速增大，南北朝時的北魏一尺將近三十公分，隋朝一尺也將近三十公分，唐朝一尺已超過三十公分，宋、元、明、清一尺增到三十一公分到三十三公分，個別地方的量地尺還能長達三十六公分，但「七尺軀」的說法始終沒變，只要說到男人，必然是「七尺男兒」，可見文化慣性非常強大，尺度早就變了，語言沒有跟上。

直到今天，我們也常說「七尺男兒」，儘管實際上絕大多數中國人都不可能長到現代尺的七尺那麼高。（待續）