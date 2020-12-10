最近政壇烏煙瘴氣，萊豬一鬧3個月未歇，明年恐又迎來核食。美國新任總統拜登接受《紐時》專訪強調，國內環境強化前，「不跟任何人簽署任何新貿易協議」。看在台灣人眼裡，引進萊豬真是虧大，偏偏官員說「將心比心」，令人難以置信。

蔡總統8月宣布開放萊豬，蔑視民意導致萊豬風暴成形，不僅民調直直落，在野黨抗爭也普遍獲社會迴響，但行政院官員至今還理直氣壯地硬拗。

蘇揆承認，若拿民眾不滿3件事看，萊豬排第一。既知民怨衝天，卻不知改弦易轍，令人大開眼界。顯然，原因出在高層的定調。最會溝通的蔡總統，為了帶領台灣走向世界，不得不出的險招。按照蔡蘇說法，只要去除禁萊豬貿易障礙，美台才能簽署BTA（雙邊貿易協定）。

同樣邏輯，近日也出現在「助」日代表謝長廷返台，為日推銷福島核食身上。謝長廷說，如不開放核食，「中國先開放了，會讓支持台灣的日本官員們很沒面子」，換言之，也是怪罪台灣民眾不會「將心比心」；蘇揆還暗示民眾不懂事，「不准萊豬進口，怎加入CPTPP？」

我們要問的是，全球百多個國家不進萊豬或核食，難道就與世界絕緣了嗎？的確，科學檢測有依據，但沒有百分百確認前，台灣要先犧牲國人健康？再者，進了萊豬或核食，就能帶領台灣走向國際世界了嗎？

問題不在萊豬！在民進黨錯誤的兩岸政策。孫子說「上兵伐謀，其次伐交，其下攻城。」台灣是淺碟型經濟，台商善用大陸市場，才能打開企業任督二脈。台商都懂的謀略，民進黨不懂，只好犧牲國人健康，換來一場泡影。