「牛肉在哪裡？」是美國80年代熱門廣告詞，因當時爭取民主黨總統候選人提名資格的前副總統孟岱爾，用來質疑對手政見缺乏實質內容，從此「牛肉在哪裡？」成為政治圈慣用語，亦成為民眾檢視政府政策是否紙上談兵的警語。

大陸明年就要開始推動與落實第14個國民經濟和社會發展5年規畫，甚至更要前瞻2035年遠景目標；明年春季召開兩會，透過第13屆全國人大第4次會議審議《十四五規畫綱要》前，究竟對台政策變化前景為何，如何繼續推進兩岸融合發展，應是台灣關注十四五規畫重點所在。

兩岸經貿依存度不斷升高，台灣須更重視大陸經濟建設整體政策。從國民經濟和社會發展5年規畫綱要中，不但會顯現出台商台企未來能夠利用之商機，更是台灣各項經濟建設與產業發展如何能夠保持競爭力，維繫兩岸經濟商品互補與產業分工重要參考指標。

特別是在規畫綱要中，必然會以專章專節論及涉台政策，此種量身打造之政策構想指導，將會實質影響未來兩岸關係發展方向。目前僅能從2020年10月29日中共第19屆五中全會，當時所通過《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第14個5年規畫和2035年遠景目標的建議》中，去掌握十四五規畫可能的涉台政策。

其中第15章第58節以「推進兩岸關係和平發展和祖國統一」為題論及涉台政策，但就經濟論經濟，台灣所關注重點在「加強兩岸產業合作，打造兩岸共同市場」；「完善保障台灣同胞福祉和在大陸享受同等待遇的制度和政策」；「支持台商台企參與『一帶一路』建設和國家區域協調發展戰略」；「支持符合條件的台資企業在大陸上市」，以及「支持福建探索海峽兩岸融合發展新路」，再加上「加強兩岸基層和青少年交流」等段落。

上述內容多屬宣示性方針，並不具體，北京需提出更具體明確說明，作為相關政策配套論述，才能夠讓台商、台企，及前段文字所提到的兩岸基層和青少年，理解大陸究竟要以何種方式來促進兩岸融合發展。比方說，加強兩岸產業合作，打造兩岸共同市場，就必須將是否要繼續在ECFA下，推動深化服務貿易與貨品貿易自由流通，說明未來努力方向與具體構想。再如在大陸雙循環政策下，如何幫助台商轉型內銷，都需要明確政策導引。

儘管太陽花學運讓《兩岸服貿協議》胎死腹中，但沒有《服貿協議》並不代表服務貿易就會因此中斷，只是會讓雙方主管機構喪失應有調節與規範機制。同樣在沒有《貨品貿易協議》下，雙方商貿統計數額不斷成長，因此如何加強兩岸產業合作，打造兩岸共同市場，必然仍是大有可為，在當前台灣綠營執政刻意迴避與漠視此處時，北京更應當要積極地把牛肉拿出來，才能夠讓此岸民眾信服。

同樣對支持台商參與一帶一路建設，究竟是輔導台商與大陸企業透過資本入股、技術合作、管理諮詢與專利授權等不同模式，組成策略聯盟進軍對象國市場，抑或是協助台商搭上RCEP順風車，在台灣面對此自由貿易區將成氣候卻不得其門而入時，替台灣傳統產業找到活路，北京若是有心就須將話講明白，不能光是嘴上講要幹，而是要說清楚如何辦！

對於支持台資企業在大陸上市，更必須考慮要有周詳法制配套，如何透過輔導台企上市集資過程，發掘出更多符合兩岸雙贏需求利基，更是促進雙方在資本市場與金融流通交易，更進一步相互融合，成為支持雙方經貿往來更上層樓篇章。

針對「支持福建探索海峽兩岸融合發展新路，以及加強兩岸基層和青少年交流」，必須具體說明作法，若拿不出真正牛肉，口號無法打動人心，融合發展更變成表面文章；究竟是止於言之政治姿態，還是會起而行實事求是，且讓吾人拭目以待！