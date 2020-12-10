在步步封殺下，中天新聞台將於11日午夜從有線電視52頻道消失，史頁也會留下當權者扼殺異議媒體的恥辱柱。但蔡政府不要以為從此眾聲馴伏、天下太平，中天52台的消失，不是中天新聞的結束，而是中天繼續堅持言論自由，抵抗當權的新開始。我們和社會上許多猶有良知與信仰的人，會繼續在黑暗中舉起捍衛言論與新聞自由的火矩，和民進黨新威權體制奮戰到底！

蔡政府之所以對中天新聞欲除之而後快，直接原因是它敢和綠營唱反調，而且受到反民進黨民眾的支持，民進黨政府甚至不思己過，把九合一敗選和韓流都歸罪於中天助攻敵營。由於旺旺集團董事長蔡衍明在大陸做生意，又主張兩岸和解和平，旺旺中時媒體集團因此被大扣紅帽子，遭到無情的抹黑攻擊，「國安五法」也在異議者頭頂懸上了鋼刀。而民進黨黨內之所以毫無反對聲浪，是因為關掉反對派一個重要發聲管道，符合各派系的利益，昔日爭取言論自由、要求黨政軍退出媒體的理想，早已被丟棄到腦後。如今的民進黨，只有權力、算計和鬥爭，哪還看得到一絲良知與理想？

進入媒體管制黑暗時代

NCC針對中天新聞台換照的一系列操作，政治操作昭然若揭，早已寫好關台結論後，再鋪陳頻繁且雙標的開罰、既定立場鮮明的聽證會等先置準備。當中天對換照被NCC駁回聲請假處分時，台北高等行政法院竟以「媒體是社會公器，其使用及發展應受國家主管機關監督」為由駁回，完全無視於民主國家裡政府才是要接受媒體監督的對象。這個判決看來是依蔡政府的心意指鹿為馬，台灣不但走向媒體一言堂，連法院也是民進黨開的了。

加上大法官多是蔡總統提名，民進黨行政、立法、司法、網路風向一把抓，儼然一統江湖。中天期待後續的司法及釋憲還一個公道，能不能實現，民眾的信心已愈來愈薄弱，因為大家親眼看著一個新威權體制強勢崛起，且其凶猛無情猶勝於舊威權。

中天52台被關，眾電視台一片綠油油，碩果僅存的非綠台，也要在中天被殺雞儆猴下戰戰兢兢，從此看著民進黨政府的眼色過日子，等著6年1次的換照鍘刀判生死。一個媒體管制、言論箝制的黑暗時代，將隨著中天52台的消失而開啟，彰示著台灣民主的倒退，也標誌著民進黨權力無限膨脹後的醜陋噁心。然而，蔡政府不要以為這場仗已經打贏了，中天52台被擊倒，中天新聞卻會繼續在泥濘中站起來，堅持為民眾扮演監督施政、揭發時弊的媒體天職，透過中時新聞網、臉書、YouTube乃至機上盒等各種管道，持續向民眾播送新聞，傳達資訊。

中天新聞台被撤照，聲請假處分被駁回，對中天當然是重大打擊，但中天不會認輸，也不能就此閉嘴，因為這不僅是一家民營電視台及其員工的生存問題，更是我們30年來努力打拚而成的民主根基是不是會就此崩潰，以致走向年輕世代被操弄，而對權力侵犯人民公投、言論、思想與新聞自由權毫無警覺，最後成就了民進黨專權獨霸的新威權體制。如果猶有見識與良知的人不能立即發聲阻止，並對民進黨新威權體制進行堅決的抵抗，那麼很快地，這個社會的是非座標將徹底混淆，在民粹操作下成為一個已背離民主自由卻不自知的盲目社會，我們葬送了自己的民主自由，那將會是多大的悲哀。

將持續用其他管道發聲

所以，為了台灣的未來，我們絕不能讓那樣的悲劇發生，中天不能關門，人民也不允許，否則損失的不是中天，而是整個台灣的民主生機。大家必須認清當權者各種打著高尚名目、實為擴權的行徑，並且進行絕不姑息的強力抵拒。蔡政府砍了52台的喉嚨，但中天會繼續用其他管道發聲；蔡政府讓中天從民眾的遙控器上消失，但厭憎民進黨惡行的民眾，依然可從網路等各種管道接收資訊。

民進黨的權力慾與鬥性極強，這讓它擅於煽動情緒、撕裂社會贏得選舉，卻也在如今成了民主自由之打壓者。中天不會在打擊之下噤聲，而是會更加用力地發音，也請民眾繼續支持中天。11日中天新聞將作最後一日的特別直播節目；12日，將是中天的新開始，也是人民支持言論自由、制衡新威權的起始日。