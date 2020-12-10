中國的崛興，毫無疑問必將是人類21世紀的大事件了，一石激起千層浪，對這個已被西方統治了300年甚至600年的地球而言，面對此等形式，一眾西方國家從感到意外、困惑、震撼，到產生不滿、憤怒、反擊，以至於出現各種歇斯底里的反應，並不令人意外，但這才只是開始，因為他們基本不了解他們這個對手是靠什麼崛興的。

中國的崛興靠三股力，第一股力現在大家都看到了，雖然一開始西方不信，認為是偶然，甚至誣為盜竊，所以有中國崩潰論，現在此論早已崩潰，因為中國靠的是源源無窮盡的生產力。

中國的生產力在1840年之前從來是世界第一，他的來源有二：一是市場經濟，二是與市場經濟配合的「中國基因」，指的是中國人民獨有的「勤奮、刻苦、聰敏及見錢眼開」的素質。一般國家有其一未必有其二，中國則在1979年改革開放重新回歸市場經濟之後，生產力獲得充分釋放，不過30年（2010）中國GDP重回世界老二，10年內（估計2026）重返全球老大，是邏輯的必然。西方人不在意，但很快會懂。

第二股力大家很難想像，因為中國沒有工業革命，只有山寨，但很快會感到困惑與奇怪，為什麼中國會有人類第一顆量子衛星墨子號，為何中國能開發出「九章」量子電腦，中國在月球探險上何以能後發先制，中國竟然在5G上可以彎道超車，…原來，中國也有科技力。

根據英國科技史學者李約瑟的研究，在文藝復興前中國的科技從來就是領先全球的，但李約瑟未能解釋何以中國會先盛後衰。我的解讀是兩個原因：自漢以下的「獨尊儒術」，加上隋唐以下的「科舉取士」，兩者一結合，就使得中國幾乎所有讀書人一輩子皓首窮經，再也無暇鑽研天下其他學問了。所幸，這兩套約束先後在20世紀初獲得解除，清末1905年廢科舉，民初1919年五四運動重新認識科學，自此以後，中國原本的科技力獲得釋放，民國時期大師輩出，改革開放以來，科技領域頻放異彩，此之故也。這一點，西方人不懂，中國人自己也多未懂，但慢慢會懂。

第三股力就更難想像了。對於近代中國之衰敗，孫中山指出病因之一在於中國的民族性是一盤散沙，孫中山找出病因，但該怎麼辦卻未有良策，這個問題一直到1949年之後，靠共產黨才獲得了解決，這即是組織力。

14億中國人，就個別每一個人來講，要生產力有生產力，要創新力有創新力，當然還可以有其他的力如行動力、科技力等，能想像把所有這些個別的力匯合起來最終會產生多大的力嗎？結果就是國力，除了生產力、科技力之外，靠的就是組織力。

組織力體現在決策的響應、政策的協調與政令的貫徹三方面，從中央到地方，從黨到政府，從中南海到街道辦，形成合力，一起行動。這種力，西方人不懂，懂了未必學，學了也未必到位。

生產力、科技力、組織力，中國的崛起和復興乃邏輯發展的必然，非任何國家或個人想憑意志所能扭轉。

（作者為香港鳳凰衛視資深評論員）