看到前陣子的文章，兩岸夾縫中失語的陸生。覺得非常的心酸。

在大學時期，認識很多的陸生。除了濃濃的北京腔以外，他們通常很善良、對台灣充滿「憧憬」，也許因為締結姐妹校的關係，我所認識的陸生都非常的優秀和聰明。

聆聽他人的聲音

在他們身上，我總看到落落大方，和懂得表達自我。對於不懂的東西，他們勇於發問。對於台灣，一定要去阿里山走一遭，畢竟從小聽到「阿里山的姑娘」，要去日月潭、去逛逛台北101，傳回去給家人看一下，炫耀一下。

那時的台灣，還沒有那麼仇中，那時候還沒有反送中，雖然港澳的學生會強調自己，不算大陸人，但他們也總是玩在一起。

台灣對於大陸是一個不太一樣的世界，從沒有YouTube來看，我們曾經一起討論過，既然大陸人沒有辦法使用YouTube，那為什麼許多歌手的作品會被上傳呢？

在這個國家裡，宗教的集會比較不被允許。但許多人到了台灣，接觸了不同的宗教，對他們來說，是另一種的文化體驗。那時他們亦跟我解釋了為何法輪功在那頭不合法的原因。

大陸，是一個地域很寬廣的國家，人民的素質有高低落差，城鄉差距之大，不是我們可以以偏概全的。

認真聆聽其他人的聲音很重要，在和這些陸生分組時，他們積極參與。

曾經我在上道德相關的通事課程時，就聽過陸生分析過關於狐族群的想法，那時教授說，這是一種屬於族群中的道德素養。其中一名被點名的陸生，提出不一樣的觀點，他說，狐的守衛不過是動物族群中為了生存所需要的分工，教授所提出的族群道德，在他的認知裡，比較像是人類的美化。

當時，我非常的印象深刻，能從不同的切入點看一件事非常優秀。但同時，我卻親耳聽到隔壁的學生們，竊笑說，文革把他們的道德全毀了，難怪不懂得所謂的道德修養。

我深深的認知一件事，當我們對一個國家有著既定印象時，它可能是我們的祖先所留下來的想法，或是過去那邊人民所帶來的。但科技會進步，人民也會。許多素養、教育會慢慢地前進。

為什麼當法國人批評一件事的時候，會有人覺得那是一種批判思考、哲學思辨，為何當英國人罵髒話，會有人覺得英腔真好聽。但當大陸人站出來講話時，我們卻只覺得粗魯大聲不懂得禮儀呢？既然我們懂得尊重西方人與我們之間的差異，卻對與我們語言相通但已經有一百多年的差異性的大陸人，不能多有一些尊重和包容呢？

對人該有的善意

其實我有點想念以前台灣的氛圍，溫和，對大陸人溫和的台灣人也不容易被揶揄或嘲弄。我不知道，多久以後，當我在國外旅遊時，被大陸人看出是台灣人時，不會再用親切的眼神注視，而是以厭惡的眼神？我真不希望有這一天的到來。當我的朋友在國外工作時，碰到的困難時，他身邊的大陸人，依舊會伸出援手嗎？另外，在這篇文章的最後，我想說，對那篇文章中陸生所受到的經歷，有深深的虧欠。我所能做的，就是對我所遇到的人，帶著對人該有的善意。（Judy／彰化）