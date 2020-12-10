對於大陸，最讓我感到佩服的，就是這邊人民神奇的冒險精神，從他們看待華山棧道的態度，就可以窺出一二。

華山棧道位於大陸陝西省渭南市的華山南峰東側山腰，形勢險峻。高山岩壁的外側，只有一條木製的小路，而且沒有護欄，只有棧道上方釘在岩壁的鐵鍊可抓，如果不留神，必定會跌落萬丈深淵。華山棧道聞名全球，曾被國外的旅遊網站，評鑑為全世界最危險的十大步道之一。

不過，這並未阻擋許多渴望刺激的外國遊客，能夠一登華山棧道，絕對是值得炫耀的成就。但在大陸人眼裡，反而將它看得習以為常，這一點帶給我不小的震憾。

關於華山棧道的由來，可以追溯到七百多年前，當時的華山派開山祖師賀志真，全憑一己之力，沿著峭壁釘著木板，讓他築成了一道千古奇觀。這也是賀志真對於華山派弟子的要求，如果要拜師，必須要通過這段天險的考驗。如今的華山棧道，雖然歷經官方的修築，但驚險程度依舊。

我和朋友在台灣就知道華山棧道的威名，來到陝西，第一個造訪的景點，就是華山南峰。我們沿著山底的石階往上走，來到一處標示著「燕子銜表」的石台，看到不遠處的岩壁，標示了「懸崖勒馬」具有警示效果的大字，提醒大家如果真的會害怕，可以打消行走華山棧道的念頭。

在我們身邊的本地遊客，對於這些字樣，完全視若無睹，個個摩拳擦掌，要大展身手。

有對夫妻似乎看出了我們的緊張，丈夫以非常開朗的語調對我們說：「走這個非常安全，因為身上有鏈子牢牢地綁著，絕對不會有問題，我和她都已經走過十次以上了。」老婆在旁邊一直猛點頭。

除了這對夫妻，附近也有一些大陸遊客，鼓勵我們試著走走看，只要大家一起前進，就可以壯膽，順利的通過這場懸崖的考驗。我們也被他們說服了，綁上鎖鍊，勇敢邁出第一步。

沿著華山棧道走，絕對是我生涯最驚險的體驗，光是看到腳下的無盡深淵，就會嚇到無法動彈。所幸前方的那對夫妻非常好心，提醒我們不要往下看，目光可以放在他們身上。而我們後方的遊客，也不斷的鼓勵。在這些友善陌生人的協助下，我總算能克服心裡的擔憂，可以逐步地向前行。

快到終點時，這對夫妻則是放開了一側的手腳，騰空比了一個「大」的姿勢。有趣的是，受到這對夫妻的激勵，我和朋友也暫時放下害怕，模仿夫妻的動作。而我們後面也有不少人，同樣放開手腳騰空。頓時之間，在場的人幾乎都忘記了地心引力的存在，表現出最佳的膽識。

看到這些人面對華山棧道所流露出的豪氣，讓我非常佩服大陸人的無畏精神，他們可以將困難的突破，當成一種生活的享受。也因為大陸人所展現的霸氣，可以在事業上有所突破，能夠在全球各地行遍千里，不斷開疆闢土，創造出奇蹟和驚艷，也讓全世界深深感佩於大陸的硬實力。大陸人在各方面勇於冒險的態度，也是台灣人民可以學習的地方。

（望草若／桃園市）