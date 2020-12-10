中天新聞台的衛星電視執照效期「被已到不換」後，將正式邁向網路新聞頻道新階段。中天新聞，是我國第一個被封殺的電視新聞頻道，也是台灣第一個有規模的純網路本土影音新聞平台。

所謂舊的不去，新的不來。在這個以網路為主流資訊管道的新時代，中天新聞轉型為網路新聞，即使不能說是超前部署，至少也是順應時代潮流的迎頭趕上。

從現在開始，旺中集團其實不必再浪費時間去譴責國家通訊傳播委員會（NCC）的打壓，因為，那個組織及其依循的傳播監管思維，早已是一本極其落伍的老黃曆，時代早已翻篇了，只有他們還在死守著祖上遺訓，碎唸一套老八股教條。

所以，脫離那些舊時代的桎梏枷鎖，在全球網路收視的大海中自由航行，真正為台灣的未來承載幸福、指引方向，對標榜「真道理性、真愛台灣」的中天新聞而言，離開舊框架，進入新領域，未嘗不是好事。

然而，新，未必就等於好。中天新聞未來要在網路世界中再創佳績，應該要改變傳統思維，有所突破創新才行。

首先，轉型為全球網路新聞媒體後，收視群將不再局限於台灣觀眾。因此，中天新聞未來至少應以全球華人為目標受眾，讓海外華人了解台灣現況，也讓台灣觀眾了解全球政經局勢，知道在快速變動的時代中，如何趨吉避凶，掌握個人發展先機。這種全球華人網路新聞網的自我定位與視野，完全不同於只是把以台灣為格局的電視頻道丟上網路，更不是國家或政黨的國際宣傳工具，而是真正要照顧到全球華人的新聞需求，這樣也才會有跨國界的全球華人高點擊率。

其次，更重要的是，在網路世界中，有太多資訊在競爭觀眾的注意力。中天新聞必須在新聞製播取向上，和台灣各電視新聞頻道的那些無聊瑣碎新聞有明顯區隔，才能有競爭利基。現在，愈來愈多人已不看台灣的整點電視新聞。無他，雞毛蒜皮的小事充塞在一節節整點新聞中，電視新聞失去了關注社會大事的高度與深度，於是也就失去了民眾的依賴與信賴。

轉型後，中天新聞既已不再受制於台灣社會的傳播框架，就應該勇於開發、爭取全球知識階層華人觀眾的喜好，捨棄台灣電視新聞只討好低俗品味收視者的慣性思維。現在，不管在傳統媒體或在網際網路中，低俗無聊的節目滿眼皆是；這些節目也不缺觀眾；問題是，能給人一點知識或多一點有用資訊，又兼具娛樂趣味的節目太少，乃至於一有這樣的好節目，往往就能湧聚大批粉絲。所以，這方面的需求，是中天新聞轉入網路後，可以開發的全球龐大市場。

總之，中天新聞的轉型再出發，絕對不該只是轉換節目承載管道的消極作為，而應該是脫離束縛，大展身手的一次大好機會。不受官府壓制後，中天新聞將要接受網路傳播市場的嚴酷考驗。在這個市場中，大家比的是硬功夫，中天新聞的競爭對手將是千百萬個網路節目，而不再只是少數幾家台灣的電視新聞台。能不能在網路世界中存活、茁壯，該是中天新聞拿出真本領的時候了，吾人拭目以待！

（作者為中國文化大學新聞傳播學院院長）