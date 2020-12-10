12月10日是國際人權日，在1979年以美麗島雜誌社為主的黨外人士選擇這一天在高雄舉辦示威遊行，要求國民黨政府結束黨禁、實施民主，主事者遭軍法審判入獄，海內外反國民黨運動風起雲湧。民進黨在7年後成立，基本上是以美麗島事件的辯護律師為主體，才有日後的民進黨。

在戒嚴時代，由於報禁、黨禁，渴望自由的靈魂沒有出路，唯一的精神寄託是不時必須面對查禁的書刊。筆者1977年到台北唸書，沒多久就有中壢事件爆發，從此民主潮流已經擋不住，美麗島事件只是終結威權體制的開始。儘管有為者亦若是，我唯一能做的是偷偷替黨外雜誌寫文章。直到1984年出國唸書，終於掙脫思想禁錮。鄭南榕在1989年為捍衛100%的言論自由引火自焚，令我羞愧不已。

康德說，動筆的自由是人權保障獨一無二的鈀，意思是說，如果沒有言論自由這枝筆當催化劑，就沒有辦法爭取其他的權利。《中華民國憲法》第11條揭櫫「人民有言論、講學、著作及出版之自由」，其中言論自由包含媒體自由，可惜沒有進一步以人權法案具體規範；《美國憲法第一修正案》明文禁止國會制訂任何法律剝奪言論自由、侵犯新聞自由。

中天到底犯了什麼天條，讓民進黨政府費盡心思斷其在第四台的生路？就光譜上而言，中天頂多只能算是比較傾向藍營、對中國的立場相對友善；如果說是推動統一，只要不鼓勵叛國或暴力，基本上還是屬於言論自由的範疇，說是「紅媒」則太沉重。至於「為匪宣傳」的大帽子，那是白色恐怖時期羅織的手段，過於含混籠統，畢竟我們還有《國家安全法》、《刑法》及《國家機密保護法》的規範。

真正懷璧其罪的，應該是民進黨在九合一選舉重挫，怪罪中天推波助瀾，竟然能讓邊陲化已久的韓國瑜脫穎而出。誠然，早先容或有語不驚人死不休、言論遊走幾近於叛國的紅線，當下，即使嬉笑怒罵，還是有一定的分寸，何不讓觀眾自己有選擇的自由，難道要重回訓政時期？因此，零碎化的所謂「行政審查監督」，已經逾越起碼的監理，甚至於是幾近於監控，反映的是統治者極端缺乏自信。

媒體有經營者、管理者及工作者，端賴本身的自我定位，三者自有取得平衡的方式，不容政府置喙。我們厭惡黨國體制對於媒體的箝制，至於要走商業至上，還是扈從當道，海畔有逐臭之夫，如果不能包容異議，以法治之名行控制之實，蘿蔔豢養、棍棒打壓，表面上看來多彩多姿的頻道行禮如儀，百姓只能看到經過高度篩選的呈現，侈談民主，有違民主化的初衷。

所謂「過於自由」，聽來觸目驚心；努力40年，難道要重回禁錮？全面執政，換來的是民選皇帝，行政專斷、立法唯諾、司法應聲。如果人民不能相互傾訴、彼此說服，就只能拚個你死我活；難道台灣要淪為北愛爾蘭、賽浦路斯、斯里蘭卡，那種撕裂、流血、內戰的命運？

終究，言論自由是凝聚生命共同體的必要條件，要是台灣內部無法跨越鴻溝，又如何跟中國和解？

（作者為國立東華大學民族事務暨發展學系教授）